Publikohet foto e inspektorit të tatimeve që iu bë atentat me eksploziv në makinë në Shkodër. Emri

SHKODËR, 28 TETOR 2025
Një atentat me lëndë plasëse ka tronditur paraditen e sotme qytetin e Shkodrës, duke plagosur inspektorin e Tatimeve, Enea Busukja. Ngjarja ndodhi në zonën e “Arrës së Madhe”, teksa Busukja kishte makinën e parkuar dhe sapo ishte duke ndezur motorin, kur automjeti shpërtheu.
Nga shpërthimi, Busukja ka mbetur i lënduar dhe është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka rrethuar zonën dhe po kryen veprimet hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit.
Ky incident vjen ndërkohë që hetimet paraprake nuk kanë zbuluar ende motivet e sulmit, ndërsa grupi hetimor po punon në bashkëpunim me Prokurorinë për të përcaktuar nëse atentati lidhet me detyrën e të plagosurit apo me konflikte të tjera personale.
