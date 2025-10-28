Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Publikohet foto e inspektorit të tatimeve që iu bë atentat me eksploziv në makinë në Shkodër. Emri
Transmetuar më 28-10-2025, 12:20

SHKODËR, 28 TETOR 2025

Një atentat me lëndë plasëse ka tronditur paraditen e sotme qytetin e Shkodrës, duke plagosur inspektorin e Tatimeve, Enea Busukja. Ngjarja ndodhi në zonën e “Arrës së Madhe”, teksa Busukja kishte makinën e parkuar dhe sapo ishte duke ndezur motorin, kur automjeti shpërtheu.

Nga shpërthimi, Busukja ka mbetur i lënduar dhe është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka rrethuar zonën dhe po kryen veprimet hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit.

Ky incident vjen ndërkohë që hetimet paraprake nuk kanë zbuluar ende motivet e sulmit, ndërsa grupi hetimor po punon në bashkëpunim me Prokurorinë për të përcaktuar nëse atentati lidhet me detyrën e të plagosurit apo me konflikte të tjera personale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

