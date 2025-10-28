Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërthimi me tritoli në Shkodër, policia: 38-vjeçari u plagos sapo ndezi makinën
Transmetuar më 28-10-2025, 12:10

SHKODËR, 28 TETOR 2025

Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur paraditen e sotme qytetin e Shkodrës, duke plagosur një 38-vjeçar. Sipas informacioneve të para, ngjarja ndodhi rreth orës 11:35, në lagjen “Ndoc Mazi”, në momentin që shtetasi E. B. ndezi automjetin e tij, brenda të cilit ishte vendosur një sasi lënde plasëse.

Nga shpërthimi, E. B. ka mbetur i plagosur dhe është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Automjeti është dëmtuar rëndë, ndërsa forcat e policisë kanë rrethuar zonën për të kryer veprimet hetimore.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes. Ndërkohë, hetimet paraprake po verifikojnë nëse sulmi ka lidhje me detyrën e të plagosurit, që dyshohet të jetë punonjës i Tatimeve, apo me konflikte të tjera personale.

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 11:35, në lagjen "Ndoc Mazi”, në momentin që shtetasi E. B. ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer një sasi lënde plasëse në automjet.

Si pasojë është dëmtuar shtetasi E. B., 38 vjeç, i cili është dërguar në spital dhe aktualisht është jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...