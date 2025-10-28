Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dalin pamjet e shpërthimit me tritol në Shkodër, plagoset një punonjës tatimesh
Transmetuar më 28-10-2025, 12:04

SHKODËR, 28 TETOR 2025

Detaje të reja kanë dalë nga shpërthimi i fuqishëm që tronditi mesditën e sotme qytetin e Shkodrës. Sipas burimeve, lënda plasëse ishte vendosur në një automjet të parkuar në zonën e “Arrës së Madhe”, ku ndodhi edhe shpërthimi.

Nga ngjarja ka mbetur i plagosur një person, që dyshohet të jetë punonjës i Tatimeve. Forcat e policisë kanë rrethuar zonën dhe po hetojnë rrethanat e incidentit për të zbuluar nëse shpërthimi lidhet me detyrën e tij apo me konflikte të tjera personale.

