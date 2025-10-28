Humbi jetën pasi u përplas nga një mjet, flet gjyshi i 17-vjeçarit: Nipi po kthehej nga puna. Makina ecte me 200 km/h dhe asnjë patrullë nuk e ndaloi!

28 Tetor 2025 Gjyshi i Leandro Shametaj, 17-vjeçarit që humbi jetën pas një aksidenti në Vlorë ka deklaruar se nipi i tij po kthehej nga puna kur ka ndodhur ngjarja tragjike.
Gjyshi i 17-vjeçarit theksoi se ai punonte kamarier dhe po kthehej në 12 të natës në shtëpi.
Ai thekson se prej 8 orësh mjeku ligjor nuk po kryen veprimet për të marrë trupin e të riut.
“Unë jam gjyshi i djalit. Mbrëmë në 12 të natës është aksidentuar nipi, djali i çupës. Dhe ka ardhur ne morgun e spitalit te Vlorës. Kemi 8 ore që presim, nuk vjen mjeku ligjor të na ndihmojë të bëjë veprimet e saj. Rrinë 30 policë këtu dhe nuk marrin masat për të sjellë mjekun ligjor dhe prokurorin që te bëjë veprimet që të marrim kufomën.
Një makinë na e ka vrarë djalin dhe ka ikur me shpejtësi 200 km në orë në qytetin e Vlorës dhe asnjë patrullë policie nuk i ka dalë para. Unë nuk e kam parë me sy nipin. Ai nuk është kriminel. Po vinte nga puna, punonte kamarier”, u shpreh gjyshi.
