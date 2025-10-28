Operacioni “Alfa” në Berat — arrestohet 27-vjeçari, sekuestrohen lëndë narkotike dhe sende të kundërligjshme (VIDEO)

28 Tetor 2025 Policia e Beratit ka finalizuar me sukses operacionin antidrogë të koduar “Alfa”, pas një hetimi disa mujor të ndjekur me metoda speciale, duke arrestuar një 27-vjeçar të dyshuar për veprimtari të paligjshme në fushën e narkotikëve.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Shtetit, i riu me inicialet A. Sh., banues në Vlorë, u ndalua në flagrancë gjatë operacionit të zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve dhe Forca e Posaçme Operacionale në bashkëpunim me shërbimet e DVP Vlorë, nën drejtimin e Prokurorisë së Beratit.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi sasi lëndësh narkotike, si dhe mjete të tjera që dyshohet se përdoreshin në aktivitetin e tij. Gjithashtu, janë sekuestruar peshore elektronike, municion, elektroshok dhe një aparat celular që po analizohet për prova të mëtejshme.
Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari.
Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, për veprime të mëtejshme ligjore.
