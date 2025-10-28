Tërmet i fuqishëm trondit Turqinë Perëndimore — ekipet e shpëtimit në terren, vijojnë verifikimet (VIDEO)

27 Tetor 2025
Një tërmet me magnitudë 6.1 ka goditur mbrëmjen e së hënës rajonin perëndimor të Turqisë, me epiqendër në qytetin Sindirgi të provincës Balikesir, sipas njoftimit të Agjencisë turke për Menaxhimin e Fatkeqësive (AFAD). Lëkundjet u regjistruan në orën 22:48 me orën lokale, në një thellësi prej afro 6 kilometrash.
Raportohet se të paktën tre ndërtesa dhe një dyqan janë shembur, ndërsa autoritetet vijojnë inspektimet në terren. Ministri i Brendshëm, Ali Yerlikaya, tha se deri tani nuk ka raportime për viktima, por verifikimet vazhdojnë.
Sipas mediave vendase, lëkundjet janë ndjerë edhe në Stamboll, Bursa, Manisa dhe Izmir, duke bërë që shumë qytetarë të dalin në rrugë për siguri.
Presidenti Rexhep Tajip Erdogan deklaroi se njësitë përkatëse “po ndjekin nga afër zhvillimet dhe po kryejnë kontrolle të hollësishme në zonat e prekura”.
Turqia ndodhet mbi një zonë me aktivitet të lartë sizmik dhe shpesh përballet me tërmete të kësaj natyre. Kujtojmë se në vitin 2023, vendi u godit nga një tërmet tragjik me magnitudë 7.8, që shkaktoi mijëra viktima dhe dëme të mëdha materiale.
