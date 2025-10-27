Ahmetaj: Ja për çfarë po hetohet zv. kryeministrja Belinda Balluku

Tiranë, 27 Tetor 2025
Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj ka komentuar mbrëmjen e sotme për hetimet e SPAK ndaj zv/kryeministres Belinda Balluku, duke i cilësuar si selektive dhe me motivime të diskutueshme politike. Në një intervistë telefonike për emisionin “Çim Peka Live”, Ahmetaj theksoi se hetimi aktual nuk lidhet me projektet më të mëdha korruptive, si tuneli i Llogarasë apo projektet e energjisë, por për një tender të vogël supervizimi.
Ai shtoi se brenda SPAK ka tensione të brendshme dhe disa hetime, si ajo për diplomën e Ballukut, nuk kanë marrë vazhdimësi. Ahmetaj argumentoi se përqendrimi i hetimeve në çështje të vogla ndërkohë që projektet milionëshe mbeten të paprekura, e bën procesin “lojë qesharake me drejtësinë dhe korrupsionin”.
“E para dhe mbi të gjitha është se brenda SPAK ka ende sherr për Ballukun. Dumani e ka hetuar për diplomën, ndërkohë që projektet e mëdha si tuneli i Llogarasë apo Thumanë-Kashar me vlerë 1.3 miliardë lekë mbeten të paprekura. Po ashtu, nuk është monitoruar inceneratori i Tiranës. Të gjitha këto janë lënë mënjanë, ndërsa po merremi me tenderin e supervizionit 2 milionësh. Kjo është tallje me drejtësinë”, tha Ahmetaj.
Ai theksoi gjithashtu se Rama nuk e pengon SPAK të kryejë hetime ndaj Ballukut, por sipas tij, ato po zhvillohen në mënyrë selektive dhe me qëllime politike. Ahmetaj nënvizoi rëndësinë e perceptimit publik, duke shtuar se po tentojnë të tregojnë se askush nuk është i paprekshëm, por realisht fokusohen vetëm në çështje të vogla.
