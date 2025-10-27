Aksident tragjik në Krujë: 20-vjeçari përplas për vdekje një këmbësor, viktima ende e paidentifikuar

Krujë, 27 Tetor 2025
Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Krujë–Fushë Krujë. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00, kur një automjet i drejtuar nga 20-vjeçari T. S. përplasi një këmbësor ende të paidentifikuar, i cili humbi jetën në vendngjarje.
Policia bën me dije se drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e sakta të aksidentit dhe për identifikimin e viktimës.
Autoritetet po analizojnë nëse shkak i ngjarjes ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara apo mungesa e dukshmërisë në segmentin rrugor gjatë orëve të mbrëmjes.
Krujë/Informacion paraprak.
Rreth orës 21:00, në aksin rrugor Krujë-Fushë Krujë, shtetasi T. S., 20 vjeç, duke drejtuar automjetin ka aksidentuar një këmbësor ende të paidentifikuar i cili për pasojë ka humbur jetën.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkakut të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd