Aksident tragjik në Krujë: 20-vjeçari përplas për vdekje një këmbësor, viktima ende e paidentifikuar
Transmetuar më 27-10-2025, 22:03

Krujë, 27 Tetor 2025

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Krujë–Fushë Krujë. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00, kur një automjet i drejtuar nga 20-vjeçari T. S. përplasi një këmbësor ende të paidentifikuar, i cili humbi jetën në vendngjarje.

Policia bën me dije se drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e sakta të aksidentit dhe për identifikimin e viktimës.

Autoritetet po analizojnë nëse shkak i ngjarjes ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara apo mungesa e dukshmërisë në segmentin rrugor gjatë orëve të mbrëmjes.

Krujë/Informacion paraprak.

Rreth orës 21:00, në aksin rrugor Krujë-Fushë Krujë, shtetasi T. S., 20 vjeç, duke drejtuar automjetin ka aksidentuar një këmbësor ende të paidentifikuar i cili për pasojë ka humbur jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme.

Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkakut të aksidentit.

