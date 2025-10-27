Ahmetaj shpërthen ndaj Dumanit: ‘Unë s’kam asnjë firmë te inceneratorët, le të bëhet vetë bashkëpunëtor kur të akuzohet për shpërdorim detyre’

Tiranë, 27 Tetor 2025
Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj ka reaguar ashpër ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani, pas deklaratave të fundit lidhur me hetimet për aferën e inceneratorëve. Në një prononcim publik, Ahmetaj mohoi çdo përfshirje të tij në skemën e inceneratorëve, duke e cilësuar akuzën si të pabazuar dhe të motivuar politikisht.
“Unë s’kam asnjë firmë te inceneratorët. Pse nuk merret ky me McGonigal? ‘Jemi duke hetuar’ – po pse, shqiptarët janë budallenj? Unë i sugjeroj Dumanit që të bëhet vetë bashkëpunëtor i drejtësisë, kur të akuzohet për shpërdorim detyre,” deklaroi Ahmetaj.
Reagimi i tij vjen në vijim të përplasjeve publike me drejtuesin e SPAK, ndërsa organi i akuzës po zgjeron hetimet mbi procedurat e koncesioneve të inceneratorëve. Ahmetaj ka përsëritur se është i gatshëm të përballet me drejtësinë, por ka theksuar se ndaj tij po zhvillohet një proces “selektiv dhe i motivuar politikisht”.
