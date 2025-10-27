Tre punonjës të burgut 313 dërgohen në gjyq për ‘Shpërdorim detyre’ pas tentativës së arratisjes së dy të paraburgosurve

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim tre punonjës të burgut 313 (IEVP “Jordan Misja”) me inicialet R.M., B.M. dhe O.M., të akuzuar për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.
Hetimet, të zhvilluara në kuadër të procedimit penal nr. 5648 të vitit 2022, nisën pas ngjarjes së datës 8 gusht 2021, kur dy të paraburgosur, A.Ç. dhe F.P., tentuan të arratiseshin nga ambientet e burgut 313 duke përdorur një litar të improvizuar me çarçafë. Sipas njoftimit të zyrës së informacionit të institucionit, rreth orës 15:40 të asaj dite, të paraburgosurit kishin zbritur nga pjesa e ajrimit në tarracën e godinës “A”, pranë shkallëve të administratës, por u neutralizuan menjëherë nga forcat e policisë në oborrin e IEVP-së.
Nga hetimet e kryera, rezultoi se tre punonjësit e dërguar në gjyq kanë shkelur skemën e sigurisë së institucionit. Si punonjës të rolit bazë, ata nuk kanë kryer kontrollet fizike të detyrueshme mbi të paraburgosurit, siç parashikohet në ligj dhe në rregulloren e brendshme. Pamjet filmike të sigurisë brenda burgut tregojnë se i paraburgosuri F.P. mbante në dorë një çantë, brenda së cilës ndodheshin sende të ndaluara që më pas u përdorën për tentativën e arratisjes.
Sipas Prokurorisë, nëse punonjësit do të kishin kryer detyrat e tyre në përputhje me rregullat, të paraburgosurit nuk do të kishin mundur të lëviznin brenda ambienteve të institucionit me sende të ndaluara ose të improvizuara për t’u arratisur. Hetimet provojnë se neglizhenca e tyre krijoi mundësinë që dy personat të ndërmerrnin tentativën për të dalë jashtë rrethimit të institucionit, duke rrezikuar sigurinë e burgut dhe jetën e punonjësve që ndërhynë për t’i ndaluar.
Prokuroria ka konkluduar se veprimet dhe mosveprimet e tre punonjësve përbëjnë “shpërdorim detyre”, pasi kanë cenuar rendin dhe sigurinë e institucionit të vuajtjes së dënimit, duke mundësuar tentativën për arratisje të dy të paraburgosurve. Dosja tashmë i është dërguar për shqyrtim gjyqësor./noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd