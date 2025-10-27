Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Pse nuk hetoni Ramën?’ Dumani- Boçit: Për SPAK nuk ka të paprekshëm
Transmetuar më 27-10-2025, 17:48

TIRANË- Kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit të veprimtarisë së SPAK për vitin 2024 në Kuvend është pyetur nga deputeti i PD-së Luçiano Boçi, se përse kryeministri Edi Rama është shpallur i paprekshëm nga drejtësia.

Në përgjigje Dumani tha se për SPAK nuk ka të paprekshëm dhe në çdo procedim penal hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe më tej një drejtim të autorëve të veprës penale.

Pyetja e Luçiano Boçit: Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën?

Dumani: Për SPAK nuk ka të paprekshëm! Në çdo procedim penal hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe më tej një drejtim të autorëve të veprës penale. Të gjitha këto raste që përmendi prokurorët kryejnë hetime të gjithanshëm. Siç e kam thënë edhe më parë, për prokurorët e posaçëm nuk kanë rendësi emrat por vetëm provat.

