Altin Dumani: SPAK po përballet me presion nga politika, media dhe krimi

Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Altin Dumani, paralajmëroi në Kuvend se institucioni që ai drejton ndodhet nën presion të vazhdueshëm nga aktorë politikë, mediatikë dhe të krimit të organizuar, duke rrezikuar integritetin institucional dhe pavarësinë e prokurorëve.
Gjatë prezantimit të raportit vjetor për vitin 2024, Dumani theksoi se këto ndikime të jashtme kërkojnë reagim të koordinuar institucional për mbrojtjen e pavarësisë kushtetuese të SPAK. Ai shtoi se ekziston një paqartësi ligjore për statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit 9-vjeçar, çka krijon pasiguri dhe cenon vijimin e hetimeve të rëndësishme.
Dumani kërkoi që prokurorëve të SPAK t’u mundësohet rikandidimi pas përfundimit të mandatit, duke theksuar se “lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk është vetëm një detyrë ligjore, por një angazhim institucional që kërkon mbështetje të gjerë dhe pa kompromis”.
Në bilancin e veprimtarisë për vitin 2024, kreu i SPAK raportoi se janë sekuestruar dhe konfiskuar pasuri me vlerë 65.8 milionë euro, ndërsa numri i procedimeve penale për pastrim parash është rritur me 34% krahasuar me një vit më parë.
Sipas tij, SPAK ka proceduar 48 persona për krime zgjedhore dhe ka dërguar në gjykatë dhjetëra çështje për korrupsion e krim të organizuar. Numri i çështjeve është rritur me 13%, ndërsa janë shpallur në kërkim ndërkombëtar 107 persona dhe janë miratuar 41 ekstradime.
Dumani theksoi gjithashtu se gjatë vitit 2024, SPAK ka marrë pjesë në mbi 6 mijë seanca në GJKKO dhe ka dhënë vendime për ndalimin e funksioneve publike për 35 persona fizikë e juridikë. Megjithatë, ai nënvizoi se mbetet shqetësues numri i ulët i referimeve për korrupsion nga institucionet publike, duke e konsideruar këtë si një tregues të mungesës së vullnetit për bashkëpunim në luftën kundër abuzimeve me pushtetin. /noa.al
