Fier – 59-vjeçari gjendet pa shenja jete në banesën e tij, policia heton rrethanat
Transmetuar më 27-10-2025, 14:17

Fier, 27 Tetor 2025

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot rreth orës 13:20 në fshatin Cakran të Fierit. Sipas informacionit paraprak nga Policia e Shtetit, në ambientet e magazinës pranë banesës së tij është gjetur pa shenja jete shtetasi Sh. S., 59 vjeç, ku dyshohet se ka ndodhur vetëvrasje me armë gjahu.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në këtë ngjarje.

