I shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohet shqiptari në Angli

ANGLI- Autoritetet angleze kanë arrestuar një 30-vjeçar shqiptar, me qëllim ekstradimi në Shqipëri. 30-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, nga autoritetet shqiptare. Kjo pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”.
30-vjeçari akuzohet për veprat penale "Kultivimi i bimëve narkotike”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”. Ai akuzohet nga GJKKO, si pjesëtar i një grupi kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve. 30-vjeçari kishte kutivuar bimë narkotike në sera, në fshatin Drenovicë të Beratit në vitin 2022. Në muajin nëntor të vitit 2022 policia i ka sekuestruar 870 kilogramë lëndë narkotike kanabis. Ai është arrestuar nga autoritetet angleze, ndërsa pritet të ekstradohet drejt Shqiprisë.
Njoftimi i policisë
Interpol Tirana/Bashkëpunim intensiv me partnerët, në kuadër të operacionit të koduar “The Ëanted”, për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kapet në Mbretërinë e Bashkuar dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Shqipëri, një 30-vjeçar i akuzuar nga GJKKO, si pjesëtar i një grupi kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve. Gjatë megaoperacionit të koduar “Stuhia”, që goditi këtë grup kriminal, në muajin nëntor 2022, në fshatin Drenovicë, Berat, Policia sekuestroi 870 kilogramë lëndë narkotike Cannabis Sativa. Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Mançester, Mbretëria e Bashkuar, u bë e mundur kapja në Mbretërinë e Bashkuar dhe arrestimi me qëllim ekstradimin në Shqipëri, i shtetasit: Xh. H., 30 vjeç.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me vendimin e datës 22.04.2025, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale "Kultivimi i bimëve narkotike”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas është pjesëtar i grupit kriminal që ka kutivuar bimë narkotike në sera, në fshatin Drenovicë, Berat, në vitin 2022. Interpol Tirana vijon procedurat në bashkëpunim me Interpol Mançester, për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri.
