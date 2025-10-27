E fundit nga Torino- Juventus shkarkon Igor Tudorin. Spalletti në garë për stolin bardhezi

27 Tetor 2025
Koha e Igor Tudor në pankinën e Juventusit duket se ka përfunduar. Sipas burimeve pranë klubit, drejtuesit bardhezinj kanë marrë vendimin për ta shkarkuar trajnerin kroat, ndërsa pritet vetëm njoftimi zyrtar nga klubi.
Humbja e fundit ndaj Lazios në “Olimpico” ka qenë fatale për Tudorin, pas dy disfatave të tjera radhazi ndaj Comos (2–0) dhe Real Madridit (1–0) në Ligën e Kampionëve. Në pritje të konfirmimit zyrtar, skuadra mund t’i besohet përkohësisht trajnerit të Next Gen, Massimo Brambilla.
Në listën e kandidatëve për stolin e Juventusit janë disa emra të njohur: 🇮🇹 Luciano Spalletti shihet si opsioni kryesor, ndërsa Roberto Mancini dhe Raffaele Palladino mbeten alternativa serioze. Nga jashtë Italisë, drejtuesit po shqyrtojnë edhe profile si Terzić, Rose, Xavi dhe Gareth Southgate.
Megjithatë, klubi duhet të marrë parasysh edhe çështjen financiare, pasi Thiago Motta – ende nën kontratë deri në vitin 2027 – vazhdon të figurojë në listën e pagave.
Vendimi përfundimtar pritet të merret në orët e ardhshme, ndërsa ndeshja kundër Udineses mund të përcaktojë zyrtarisht fundin e epokës Tudor në Torino.
⚽ Nëse konfirmohet largimi, Juventusi do të ketë trajnerin e tretë në vetëm një sezon — një sinjal i qartë për krizën që po kalon gjiganti italian.
