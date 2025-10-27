Ngrihen Komisionet e Posaçme për Reformën Zgjedhore dhe Territoriale

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-10-2025, 10:59
Tiranë- Komisionet e Posaçme për Reformën Zgjedhore dhe Territoriales morën “OK” në Kuvend.
Në nisjen e seancës së sotme, deputetët votuan me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim ngritjen e komisionit për Zgjedhoren ndërsa për Territorialen votuan 115 deputetë pro, 3 kundër dhe zero abstenime.
Kundër për dy Komisionet votuan: Agron Shehaj, Erald Kapri, Redi Muçi.
