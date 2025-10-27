Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ngrihen Komisionet e Posaçme për Reformën Zgjedhore dhe Territoriale
Transmetuar më 27-10-2025, 10:59

Tiranë- Komisionet e Posaçme për Reformën Zgjedhore dhe Territoriales morën “OK” në Kuvend.

Në nisjen e seancës së sotme, deputetët votuan me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim ngritjen e komisionit për Zgjedhoren ndërsa për Territorialen votuan 115 deputetë pro, 3 kundër dhe zero abstenime.

Kundër për dy Komisionet votuan: Agron Shehaj, Erald Kapri, Redi Muçi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...