Reshjet e dendura shkaktojnë dëme të mëdha në Fan të Mirditës, disa fshatra të izoluar

Reshjet e dendura të shiut që ranë gjatë natës kanë shkaktuar probleme serioze në njësinë administrative të Fanit, në bashkinë Mirditë. Për shkak të prurjeve të shumta të lumit, rruga që lidh fshatin Thirrë me Rrugën e Kombit është shembur, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e banorëve të zonës.
Situata paraqitet e rënduar edhe në fshatin Domgjon, ku përroi me prurje të mëdha ka dëmtuar urën që lidh këtë zonë me fshatrat e tjerë, duke e lënë komunitetin të izoluar. Banorët raportojnë se përveç dëmtimeve në infrastrukturë, ka pasur edhe rrëshqitje dherash, të cilat rrezikojnë banesa dhe biznese lokale, përfshirë bujtinat që operojnë në zonë.
Grupet e emergjencave civile të Bashkisë Mirditë ndodhen aktualisht në terren për të vlerësuar dëmet dhe për të përcaktuar mënyrat më të shpejta të ndërhyrjes. Autoritetet lokale po punojnë për të rikthyer kalueshmërinë e rrugëve dhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd