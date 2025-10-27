Lufta Rusi-Ukrainë, ja ngjarjet kryesore nga dita 1,341 e luftës

Sulmet me dronë dhe bombardimet përfshijnë Ukrainën e Rusinë: dhjetëra viktima, ndërsa Moska teston raketën bërthamore “Burevestnik”
Të paktën tre persona humbën jetën dhe 29 u plagosën, mes tyre shtatë fëmijë, gjatë sulmeve me dronë rusë në kryeqytetin ukrainas, Kiev, herët në mëngjes të së dielës, njoftoi ministri i Brendshëm i Ukrainës, Ihor Klymenko.
Sipas gazetës Kyiv Independent, sulme të tjera ruse kanë shkaktuar viktima edhe në rajone të tjera të vendit: një burrë 63-vjeçar u vra në Zaporizhia, ndërsa një tjetër person humbi jetën në Kharkiv, mbrëmjen e së shtunës.
Në Donetsk, autoritetet ukrainase raportuan një viktimë të dielën dhe katër të tjerë të shtunën, sipas guvernatorit Vadym Filashkin, citon noa.al mediat ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, agjencia shtetërore ruse TASS raportoi se një sulm ukrainas në Donetskun e pushtuar nga Rusia vrau dy persona në lagjen Leninsky të qytetit, ndërsa një tjetër sulm në Khersonin e pushtuar shkaktoi një viktimë. TASS shton gjithashtu se një sulm tjetër ukrainas në rajonin Yasynuvata të Donetskut mori jetën e të paktën tre personave.
Në Rusi, sulmet me dronë ukrainasë ndaj Moskës detyruan mbylljen e katër aeroporteve të kryeqytetit herët të hënën. Kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, deklaroi se mbrojtja ajrore rrëzoi 28 dronë gjatë një periudhe pesë-orëshe. Gjithashtu, një person u vra në rajonin Belgorod pas sulmeve ukrainase të së dielës. Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendon se ka rrëzuar 281 dronë ukrainasë dhe dy bomba të drejtuara në 24 orët e fundit.
Nga ana ukrainase, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë njoftoi se forcat e saj kanë rimarrë kontrollin e dy vendbanimeve në rajonin e Donetskut — Kucheriv Yar dhe Sukhetske — gjatë dhjetë ditëve të fundit, duke përforcuar mbrojtjen në lindje.
Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi testimin e suksesshëm të raketës bërthamore Burevestnik, e cila sipas tij është “një armë unike që askush tjetër në botë nuk e ka”. Putin deklaroi se raketa mund të mbajë ngarkesë bërthamore dhe të depërtojë çdo mburojë mbrojtëse. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm rus, Valery Gerasimov, raportoi se raketa udhëtoi 14,000 kilometra dhe qëndroi në fluturim për rreth 15 orë.
Zyrtari i lartë rus Kirill Dmitriev, i cili ndodhej në SHBA në momentin e publikimit të videos së testimit, tha se delegacioni rus kishte informuar zyrtarët amerikanë për testin e suksesshëm të kësaj arme “absolutisht të re”.
Në zhvillime të tjera, kryeministri sllovak Robert Fico deklaroi se Sllovakia nuk do të marrë pjesë në asnjë program të Bashkimit Evropian që synon financimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën. “Refuzoj ta përfshij Sllovakinë në ndonjë skemë financiare që mbështet luftën e Ukrainës,” tha Fico të dielën.
Po atë ditë, Ministri i Jashtëm i Koresë së Veriut, Choe Son Hui, njoftoi një vizitë zyrtare në Rusi nga 26 deri më 28 tetor, sipas agjencisë shtetërore RIA.
Ndërkohë, Lituania, anëtare e NATO-s, mbylli aeroportin e Vilniusit dhe pikat kufitare me Bjellorusinë, pasi disa objekte të panjohura, të identifikuara si balona me helium, hynë në hapësirën e saj ajrore. Ky është incidenti i katërt i këtij lloji brenda një jave, duke rritur shqetësimet se Rusia po teston reagimin e NATO-s në rajon.
Situata në Evropën Lindore dhe në kufijtë e Rusisë mbetet e tensionuar, teksa përshkallëzimi ushtarak dhe sulmet ajrore po rrezikojnë të zgjerojnë konfliktin përtej Ukrainës.
Foto: AFP
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
