Një 15-vjeçar palestinez në gjendje kritike pasi u godit nga granatë shpërthyese izraelite

Forcat izraelite kanë ndërmarrë një operacion ushtarak në qytetin palestinez Beit Awwa, pranë Hebronit, duke shkaktuar përplasje me banorët lokalë. Sipas burimeve të Al Jazeera Arabic dhe agjencisë palestineze Wafa, trupat izraelite kanë përdorur granata shpërthyese dhe gaz lotsjellës kundër civilëve.
Një prej granatave goditi në kokë një adolescent 15-vjeçar, i cili ndodhej rrugës për në shkollë. Wafa njofton se i riu është dërguar me urgjencë në spitalin e Hebronit dhe ndodhet në gjendje kritike.
Në të njëjtën kohë, forcat izraelite kanë zhvilluar një tjetër operacion bastisjeje në kampin Qalandiya, pranë Jerusalemit, ku janë raportuar gjithashtu përplasje me banorët vendas.
Ngjarja vjen në një periudhë tensioni të lartë në Bregun Perëndimor, ku përplasjet midis ushtrisë izraelite dhe civilëve palestinezë janë shtuar ndjeshëm javët e fundit.
Sipas të dhënave të fundit, lufta në Gaza ka shkaktuar mbi 68,500 të vdekur dhe 170,000 të plagosur që nga tetori 2023. Në Izrael, më 7 tetor 2023, u vranë 1,139 persona dhe rreth 200 u morën peng. /noa.al
Foto: AP
