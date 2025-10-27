Tension në Kamerun, 4 të vrarë ndërsa pritet fati i zgjedhjeve që sfidojnë 43 vite pushtet

Katër të vrarë në protestat e Kamerunit, pritet të dalin rezultatet e zgjedhjeve të kontestuara. Një kandidat i opozitës po sfidon qëndrimin 43-vjeçar të presidentit në detyrë në pushtet
Të paktën katër persona janë vrarë gjatë protestave në kryeqytetin ekonomik të Kamerunit, Douala, thonë autoritetet, përpara shpalljes zyrtare të rezultateve në zgjedhjet presidenciale shumë të kontestuara.
Guvernatori rajonal, Samuel Dieudonné Diboua, tha se postet e policisë ishin sulmuar dhe forcat e sigurisë ishin vetëmbrojtur, citon noa.al një raport të BBC.
Qindra mbështetës të kandidatit presidencial të opozitës, Issa Tchiroma Bakary, sfiduan urdhrin për të mbajtur protesta në disa qytete, duke u përleshur me forcat e sigurisë.
Tchiroma Bakary ka këmbëngulur se fitoi zgjedhjet presidenciale të mbajtura më 12 tetor, duke sfiduar qëndrimin 43-vjeçar në pushtet të presidentit aktual Paul Biya. Partia në pushtet CPDM i ka hedhur poshtë pretendimet.
Diboua dënoi protestat vdekjeprurëse që ai i përshkroi si "akte dhune të paramenduara" dhe një sulm serioz ndaj rendit publik dhe sigurisë kombëtare.
"Fatkeqësisht, katër persona humbën jetën", tha ai, duke shtuar se disa anëtarë të forcave të sigurisë u plagosën gjithashtu.
"Hetimet janë hapur, në mënyrë që të hidhet dritë mbi këto incidente", shtoi ai, ndërsa kërcënoi të ndërmarrë veprime kundër nxitësve.
Në bastionin e Tchiroma Bakary, Garoua, një qytet në veri të vendit, policia qëlloi me gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj mbështetësve të tij.
Protestuesit po denonconin atë që e quanin një plan nga partia në pushtet, Lëvizja Demokratike Popullore e Kamerunit (CPDM), për të “vjedhur fitoren” nga udhëheqësi i opozitës.
Demonstratat erdhën pasi Tchiroma Bakary u bëri thirrje mbështetësve të tij në vend dhe diasporë të marshonin në mënyrë paqësore për të "çliruar Kamerunin".
Autoritetet kanë ndaluar tubimet deri të hënën, kur këshilli kushtetues i Kamerunit pritet të shpallë rezultatet.
Në Garoua, demonstratat filluan në mënyrë paqësore, por shpejt u shndërruan në trazira kur forcat e sigurisë hodhën gaz lotsjellës në rrugë për të shpërndarë qindra njerëz që ishin mbledhur në mbështetje të Tchiroma Bakary.
"Ne nuk jemi këtu për të shkaktuar rrëmujë. Ne po kërkojmë të vërtetën e votës", shkruhej në një pankartë.
Një protestues u pa duke mbajtur një banderolë ku i kërkonte Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, t’i ndihmonte.
"Jemi këtu për të shpallur fitoren tonë. Po bëjmë një marshim paqësor, i cili është një e drejtë civile për të gjithë kamerunasit – për të gjithë", tha një protestues tjetër.
Mbështetësit dolën gjithashtu në rrugë në qytetin jugperëndimor të Doualës. "Ne duam Tchiroma, ne duam Tchiroma", brohoritën protestuesit, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Tchiroma Bakary i tha më herët BBC-së se nuk do të pranonte një votë të vjedhur.
Ai tha se ekipi i tij kishte përpiluar pamjen e përgjithshme bazuar në rezultatet nga qendrat individuale të votimit.
Në një deklaratë të postuar në mediat sociale, Tchiroma Bakary tha se kishte fituar zgjedhjet me rreth 55% të votave, bazuar në ato që ai tha se ishin rezultate që përfaqësonin 80% të elektoratit.
Ish-ministri 76-vjeçar i qeverisë u shkëput nga Biya, 92 vjeç, i cili po kërkon një mandat tjetër pas 43 vitesh në pushtet.
CPDM ka hedhur poshtë pretendimet e Tchiroma Bakary për fitore dhe disa zyrtarë e kanë përshkruar atë si të paligjshme sepse vetëm këshilli kushtetues mund të shpallë rezultatet zyrtare.
Mbështetësit e opozitës kanë pretenduar se zgjedhjet e 12 tetorit u dëmtuan nga parregullsi, duke përfshirë mbushjen e kutive të votimit.
Gjyqtarët në këshillin kushtetues rrëzuan tetë peticione, duke përmendur prova të pamjaftueshme për parregullsi ose mungesë juridiksioni për të anuluar rezultatet.
Tchiroma Bakary refuzoi të paraqesë ankesa në këshill, gjyqtarët e të cilit janë emëruar nga Biya, duke zgjedhur në vend të kësaj të shpallë veten "president të ligjshëm dhe legjitim".
I lindur në Garoua, Tchiroma Bakary u trajnua si inxhinier në Francë përpara se të kthehej në Kamerun për të punuar për kompaninë kombëtare hekurudhore.
Në vitin 1984, ai u burgos, i akuzuar për përfshirje në një përpjekje për të rrëzuar Presidentin Biya. Pavarësisht se i mohoi akuzat dhe nuk u dënua kurrë, Tchiroma Bakary kaloi gjashtë vjet në burg.
Ai shërbeu gjithashtu si ministër i Komunikacionit nga viti 2009 deri në vitin 2019.
Në këtë rol dhe si zëdhënës i qeverisë, ai e mbrojti me vendosmëri qeverinë e Biyas gjatë krizave të tilla si kryengritja e Boko Haram, kur ushtria u akuzua për vrasjen e civilëve.
Por në qershor, vetëm katër muaj para zgjedhjeve të përgjithshme, Tchiroma Bakary ndryshoi drejtim në mënyrë dramatike, duke dhënë dorëheqjen nga qeveria dhe duke njoftuar se do të kandidonte kundër Biyas për president.
Foto: AFP nëpërmjet Al Jazeera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd