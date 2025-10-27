Zbulohet shprehja që Carvajal i tha Jamal në fund të ndeshjes e që ndezi sherrin!

SPANJE – Ndeshja midis Real Madridit dhe Barcelonës u shënua nga kaosi brenda dhe jashtë fushës, polemika rreth VAR-it, skandali i Vinicius Junior dhe së fundmi, triumfi i “klubit mbretëror”. Megjithatë, kjo nuk ishte e gjitha, sepse kapiteni i Realit, Dani Carvajal, kishte diçka për t’i thënë në fund Lamin Jamalit.
Mbrojtësi i djathtë me përvojë e kritikoi Jamalin dhe e sulmoi atë para të gjithëve në fund të ndeshjes në mesin e fushës: “ Ti flet shumë, hajde të flasim tani ”, tha ai ndërsa ishin duke u ndarë që të mos konfliktoheshin fizikisht me njëri-tjetrin nga shokët e skuadrës.
Lamin Jamal ishte në një situatë të vështirë gjatë ndeshjes i rrethuar nga disa lojtarë të Realit dhe kjo është arsyeja pse nuk u pa në këtë ndeshje të madhe në Bernabeu. Kontributi i tij shumë më i madh në ndeshjet e tjera, nuk u pa, madje ai në “El Clasico” ishte "i padukshëm" dhe nuk tregoi asgjë nga lojrat e tij fenomenale, kjo edhe për meritë të mbrojtësit të majtë të Realit, Alvaro Carreras.
Ylli spanjoll me origjinë marokene, i dyti në përzgjedhjen e Topit të Artë këtë vit, la mesazhe motivuese në rrjetet sociale para ndeshjes, dhe ai mesazh me atë fotë i zemëroi shumë madrilenët, sidomos lojtarët. Para ndeshjes, Jamal hodhi një video në profilin e tij në Instagram, ku ishte një fotografi nga fëmijëria e tij, duke kujtuar progresin e tij, por edhe fitoren e tij me Barcelonën në Madrid kundër Realit sezonin e kaluar, me rezultatin e thellë 4:0.
"E lashë frikën time në park në Matar, shumë kohë më parë," shkruante ai mbi këtë foto. Dhe këtë gjë lojtarët e Realit nuk e harruan dhe nisur nga fitorja dhe paraqitja inekzistente e Jamal në këtë takim ja kthyen reston me ngacmimet e tyre që për pak përfunduan në përplasje fizike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd