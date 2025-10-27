Lazio feston në Olimpico, Juve në rënie të lirë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-10-2025, 07:22
Lazio mund minimalisht 1-0 skuadrën e Juventusit, në Olimpico. Heroi i lacialëve ishte Basic, me golin e tij që në minutën e nëntë.
Në pjesën e dytë, bardhezinjtë goditën katër herë portën kundërshtare, por pa mundur dot të konkretizojnë.
Pas dy barazimesh, ekipi i Sarri takohet sërish me fitoren. Në krahun tjetër, zhgënjen sërish Juvja me humbjen e radhës.
