Lazio feston në Olimpico, Juve në rënie të lirë
Transmetuar më 27-10-2025, 07:22

Lazio mund minimalisht 1-0 skuadrën e Juventusit, në Olimpico. Heroi i lacialëve ishte Basic, me golin e tij që në minutën e nëntë.

Në pjesën e dytë, bardhezinjtë goditën katër herë portën kundërshtare, por pa mundur dot të konkretizojnë.

Pas dy barazimesh, ekipi i Sarri takohet sërish me fitoren. Në krahun tjetër, zhgënjen sërish Juvja me humbjen e radhës.

