Sherr i paparë pas El Clasicos: Yamal sfidon rivalët jashtë fushe, tension në stadium. Video
Transmetuar më 26-10-2025, 22:19

SPANJE – “El Clasico”-ja e parë e sezonit përfundoi me tensione të forta pas fitores 2-1 të Real Madridit ndaj Barcelonës në “Santiago Bernabeu”. Incidentet kulmuan pas kartonit të kuq për Pedrin në minutën e 100’, duke çuar situatën jashtë kontrollit.

Gjithçka nisi me një përplasje mes Lamine Yamal dhe Dani Carvajal në fund të duelit. Në debat u përfshi edhe portieri Courtois, duke rritur tensionin. Lojtarë nga të dyja skuadrat ndërhynë për t’i ndarë, por situata u acarua më tej kur Yamal u përplas verbalisht me Vinicius Junior.

Pas disa sekondash të përplasjes dhe shtyrjeve, Yamal u tërhoq drejt tunelit, ndërsa Vinicius e ndoqi me vrap, dhe stafet teknike ndërhynë për të shmangur përshkallëzimin. Pavarësisht incidenteve, Reali i Madridit ruajti fitoren 2-1 me golat e Mbappes dhe Bellingham, ndërsa pas ndeshjes pritet që komisioni i disiplinës të analizojë ngjarjet në fundin e sfidës.

