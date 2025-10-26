Sherr i paparë pas El Clasicos: Yamal sfidon rivalët jashtë fushe, tension në stadium. Video

SPANJE – “El Clasico”-ja e parë e sezonit përfundoi me tensione të forta pas fitores 2-1 të Real Madridit ndaj Barcelonës në “Santiago Bernabeu”. Incidentet kulmuan pas kartonit të kuq për Pedrin në minutën e 100’, duke çuar situatën jashtë kontrollit.
Gjithçka nisi me një përplasje mes Lamine Yamal dhe Dani Carvajal në fund të duelit. Në debat u përfshi edhe portieri Courtois, duke rritur tensionin. Lojtarë nga të dyja skuadrat ndërhynë për t’i ndarë, por situata u acarua më tej kur Yamal u përplas verbalisht me Vinicius Junior.
Pas disa sekondash të përplasjes dhe shtyrjeve, Yamal u tërhoq drejt tunelit, ndërsa Vinicius e ndoqi me vrap, dhe stafet teknike ndërhynë për të shmangur përshkallëzimin. Pavarësisht incidenteve, Reali i Madridit ruajti fitoren 2-1 me golat e Mbappes dhe Bellingham, ndërsa pas ndeshjes pritet që komisioni i disiplinës të analizojë ngjarjet në fundin e sfidës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd