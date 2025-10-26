Edi Rama: Kush voton për mua dhe PS duhet t’ia japë votën Ogerta Manastirliut

Kryeministri Edi Rama, gjatë një deklarate publike për zgjedhjet e parakohshme vendore, u bëri sit thirrje qytetarëve që mbështesin Partinë Socialiste të votojnë edhe për Ogerta Manastirliun në Tiranë.
“Kush voton për mua dhe PS, duhet t’ia japë votën edhe Ogertës,” u shpreh Rama, duke theksuar se kryeqyteti ka nevojë për një drejtim të qëndrueshëm dhe një partnere serioze për qeverinë në projektin transformues “Shqipëria 2030”.
Sipas Ramës, këto zgjedhje sjellin një “risi absolute”, me kandidimin e dy grave për drejtimin e dy qyteteve kryesore të vendit — Tiranës dhe Vlorës.
Ai vlerësoi se Ogerta Manastirliu dhe kandidatja për Vlorën kanë pasur një karrierë të ngjashme, duke drejtuar me sukses Qendrën Spitalore Universitare dhe Spitalin Rajonal të Vlorës.
“Të dyja kanë transformuar rrënjësisht institucionet që kanë drejtuar, falë kapacitetit të tyre menaxherial dhe vullnetit të hekurt,” u shpreh Rama.
Duke ironizuar kandidatin e opozitës në Tiranë, Rama tha se “kënetat e dëshpërimit politik” kanë nxjerrë në garë një “aktor humori në rolin e një kandidati gjoja të pavarur”.
“Nuk e gjykoj keq aktorin, se kjo është puna e tyre – të luajnë role. Por kush voton PS, voton edhe për të ardhmen e Tiranës nën drejtimin e Ogerta Manastirliut,” përfundoi Rama. /noa.al
