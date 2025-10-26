Krim tronditës në Slloveni, dorëhiqen dy ministra pas vrasjes brutale dhe plagosjes së një shqiptari

SLLVENI – Një ngjarje e rëndë ka tronditur Slloveninë mbrëmjen e kaluar, pasi një 48-vjeçar u rrah për vdekje dhe një djalë shqiptar mbeti rëndë i plagosur në qytetin Novo Mesto, në juglindje të vendit.
Sipas mediave lokale, autori kryesor i dyshuar është një 20-vjeçar nga komuniteti Rom, i cili më parë kishte sulmuar shqiptarin e ri përpara se të godiste fatalisht 48-vjeçarin slloven pranë një restoranti. Viktima ndërroi jetë në spital si pasojë e plagëve të marra, ndërsa shqiptari ndodhet në gjendje të rëndë.
Ngjarja ka shkaktuar valë zemërimi dhe ka rritur tensionet raciale në vend, me qytetarë që akuzojnë komunitetin Rom për nivelin e lartë të krimeve, grabitjeve dhe dhunës në zonë.
Si pasojë e tronditjes që përfshiu opinionin publik, Ministri i Brendshëm Bostjan Poklukar dhe Ministrja e Drejtësisë Andreja Katic kanë dhënë dorëheqjen, të cilat u pranuan nga kryeministri Robert Golob.
Në disa qytete sllovene janë mbajtur protesta paqësore në shenjë solidariteti me viktimat dhe kundër dhunës që ka përfshirë komunitetin.
