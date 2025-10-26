Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Krim tronditës në Slloveni, dorëhiqen dy ministra pas vrasjes brutale dhe plagosjes së një shqiptari
Transmetuar më 26-10-2025, 19:06

SLLVENI – Një ngjarje e rëndë ka tronditur Slloveninë mbrëmjen e kaluar, pasi një 48-vjeçar u rrah për vdekje dhe një djalë shqiptar mbeti rëndë i plagosur në qytetin Novo Mesto, në juglindje të vendit.

Sipas mediave lokale, autori kryesor i dyshuar është një 20-vjeçar nga komuniteti Rom, i cili më parë kishte sulmuar shqiptarin e ri përpara se të godiste fatalisht 48-vjeçarin slloven pranë një restoranti. Viktima ndërroi jetë në spital si pasojë e plagëve të marra, ndërsa shqiptari ndodhet në gjendje të rëndë.

Ngjarja ka shkaktuar valë zemërimi dhe ka rritur tensionet raciale në vend, me qytetarë që akuzojnë komunitetin Rom për nivelin e lartë të krimeve, grabitjeve dhe dhunës në zonë.

Si pasojë e tronditjes që përfshiu opinionin publik, Ministri i Brendshëm Bostjan Poklukar dhe Ministrja e Drejtësisë Andreja Katic kanë dhënë dorëheqjen, të cilat u pranuan nga kryeministri Robert Golob.

Në disa qytete sllovene janë mbajtur protesta paqësore në shenjë solidariteti me viktimat dhe kundër dhunës që ka përfshirë komunitetin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...