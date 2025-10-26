Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrestohen tre shqiptarë në Greqi
Transmetuar më 26-10-2025, 18:48

Policia greke ka vënë në pranga 3 shtetas shqiptarë të kërkuar në Greqi e Zvicër.

Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, në dy raste të ndryshme, nga oficerë policie të Departamentit të Kontrollit të Pasaportave të Kakavijës në bashkëpunim me Departamentin e Policisë së Pogonit, janë arrestuar dy shtetas shqiptarë, kundër të cilëve pritej dënimi nga Gjykata Tre-Anëtarëshe e Apelit për Krime të Maqedonisë Perëndimore me një dënim me 1 vit burg dhe nga Gjykata Një-Anëtarëshe e Kundërvajtjeve të Follorinës, me një gjobë prej 1500 eurosh, përkatësisht për shkelje të legjislacionit për të huajt.

Në Janinë nga oficerët e policisë të Nëndrejtorit të Ndjekjes dhe Hetimit të Krimeve në Janinë u arrestuar një tjetër shqiptar.

Në veçanti, siç u vërtetua gjatë kontrollit policor, ndaj tij ishte në pritje një urdhër arresti evropian nga autoritetet zvicerane për shkelje të ligjeve për drogën, të cilat sipas ligjit zviceran dënohen me një dënim maksimal prej 20 vitesh burgim.

I arrestuari është shoqëruar në prokurorinë përkatëse

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...