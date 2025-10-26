Përmbysje spektakolare në “El Clasico”: Reali i Madridit triumfon ndaj Barcelonës, shpërthen sherri pas ndeshjes

SPANJË – 26 TETOR 2025
“Bernabeu” u ndez këtë të diel me emocionet e para të “El Clasico”-s për sezonin e ri, ku Real Madrid arriti të triumfojë 2–1 ndaj Barcelonës në një përballje dramatike, me tensione që shpërthyen edhe pas vërshëllimës së fundit.
Ndeshja nisi me polemika të shumta. Vetëm në minutën e tretë, një ndërhyrje e Lamine Yamal ndezi debatet, por arbitri Cesar Soto Grado vendosi të mos ndëshkonte lojtarin e Barcelonës. Pak më vonë, Reali fitoi një penallti, por pas ndërhyrjes së VAR-it vendimi u anulua, duke rritur më tej tensionin në stadium.
Në minutën e 22-të, pas një pasimi perfekt të Bellingham, Kylian Mbappé kaloi madrilenët në avantazh me një gol të klasit botëror. Barcelona reagoi shpejt — një gabim i Arda Guler i dha mundësinë Rashfordit të asistonte për Fermin, i cili barazoi rezultatin në 1–1.
Por festa katalanase zgjati pak: Bellingham u shfaq përsëri vendimtar duke shënuar golin e dytë për Realin dhe duke vulosur fitoren 2–1. Në pjesën e dytë, Mbappé humbi një penallti që mund të mbyllte ndeshjen përfundimisht.
Në fund, tensionet morën dhenë: lojtarët e të dyja skuadrave u përfshinë në një përleshje të ashpër pas përfundimit të takimit, çka detyroi ndërhyrjen e policisë për të shmangur përshkallëzimin.
Me këtë fitore, Real Madrid i jep fund serisë negative ndaj Barcelonës, duke rikthyer besimin dhe dominimin në “El Clasico”, pas katër humbjeve radhazi sezonin e kaluar.
