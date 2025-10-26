Era e forë shkëput kullën me fener sinjalizues në Durrës

26 Tetor, 2025
Gjiri i Durrësit është përfshirë këtë të diel nga një mot i paqëndrueshëm me erë të fortë dhe reshje shiu, duke sjellë vështirësi të mëdha në zonën bregdetare. Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, sektori i peshkimit ka pezulluar aktivitetin e përditshëm.
Që prej orëve të paradites, era e fuqishme ka krijuar dallgë të larta, të cilat kanë goditur ashpër bregun. Forca e detit ka arritur të shkëpusë dhe të zhvendosë në tokë kullën me fener sinjalizues, që shërben për orientimin e anijeve pranë bregut apo në zonat e rrezikshme.
Pavarësisht dallgëzimit të detit dhe kushteve të rënda atmosferike, Kapiteneria e Portit të Durrësit njofton se lundrimet e trageteve drejt Italisë vijojnë normalisht dhe nuk ka pasur pezullim të linjave detare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd