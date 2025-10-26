3 shenjat më me fat për të hënën 27 tetor sipas Paolo Fox

Kjo e hënë e fundit e tetorit hap një fazë të re nën ndikimin e Hënës dhe Venusit, që sjellin energji të përziera për të gjitha shenjat.
Disa do të përjetojnë rilindje të vërtetë në dashuri dhe punë, ndërsa të tjera do të duhet të tregojnë durim dhe qetësi për të ruajtur ekuilibrin.
Paolo Fox nënvizon se fati shpesh nuk varet nga yjet, por nga mënyra se si ne reagojmë ndaj tyre — ndaj, edhe ata që përballen me sfida mund të kthejnë ditën në favorin e tyre me pak vendosmëri dhe zemër.
Shenjat më me fat
Shigjetari
Për Shigjetarin, dita e hënës është e mbushur me energji, guxim dhe vizion të qartë për të ardhmen. Është momenti ideal për të filluar diçka të re apo për të hedhur një hap të rëndësishëm drejt një qëllimi personal. Në dashuri, entuziazmi ndez pasionin dhe krijon lidhje të forta emocionale. Ata që janë vetëm do të ndihen plot vetëbesim dhe do të tërheqin njerëz të rinj me energjinë e tyre të zjarrtë. Në punë, një mundësi e papritur mund të hapë horizonte të reja, dhe vendimet e marra sot mund të jenë fillimi i një periudhe të suksesshme.
Akrepi
Akrepi ndodhet në një ditë plot zbulime dhe ndryshime pozitive. Hëna dhe Marsi i japin magnetizëm dhe forcë të brendshme që pak kush mund ta rezistojë. Në dashuri, ndjenjat marrin formë të qartë dhe një e vërtetë e fshehur mund të dalë në sipërfaqe duke sjellë çlirim. Çiftet rigjejnë pasionin, ndërsa beqarët ndihen më tërheqës se kurrë. Në punë, intuita është arma juaj më e fortë: do të dini të dalloni rrugën e duhur. Sot çdo ndryshim sjell përfitim – dhe një fillim i ri është më afër se mendoni.
Luani
Luani rifiton shkëlqimin e tij natyror pas disa ditësh pasigurie. Dita premton sukses në marrëdhënie, vlerësim në punë dhe rikthim të vetëbesimit. Në dashuri, mund të ndodhë diçka që ngroh zemrën – një bisedë e ndershme, një gjest dashurie apo një surprizë e këndshme. Në punë, energjia dhe karizma ju ndihmojnë të fitoni admirimin e të tjerëve. Është dita e duhur për të rikthyer kontrollin dhe për të treguar se mund të udhëhiqni me qetësi dhe forcë. Fati ju mbështet në çdo hap – mjafton të jeni vetvetja.
Shenjat më pak me fat
Peshorja
Një ditë e qetë në pamje të parë, por që mund të sjellë ngarkesë emocionale për Peshoren. Venusi ndikon në marrëdhënie dhe kërkon ndershmëri të plotë – një bisedë e ndjeshme me partnerin mund të jetë e nevojshme për të sqaruar keqkuptime. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i pakapshëm, gjë që mund të shkaktojë pasiguri. Në punë, kërkohet kujdes dhe ekuilibër për të mos u ndikuar nga emocionet. Kujdes me lodhjen mendore: një moment për artin ose muzikën do t’ju ndihmojë të rifitoni qetësinë.
Bricjapi
Dita e hënës mund të jetë e lodhshme për Bricjapin, që do të duhet të përballet me përgjegjësi të shumta dhe disa tensione të vogla. Në dashuri, komunikimi është çelësi për të shmangur ftohtësinë; megjithatë, pritet përmirësim për ata që janë të durueshëm. Në punë, shfaqet një dilemë mes logjikës dhe intuitës – Paolo Fox këshillon të dëgjoni zemrën, pa humbur praktikën. Shëndeti është i qëndrueshëm, por stresi mund të shkaktojë lodhje fizike. Sot kërkohet vetëpërmbajtje dhe besim: rezultatet do të vijnë më vonë.
Peshqit
Për Peshqit, dita është e mbushur me emocione të forta, ndonjëherë edhe të paqarta. Hëna në shenjën tuaj rrit ndjeshmërinë dhe mund të sjellë konfuzion mes ëndrrës dhe realitetit. Në dashuri, gjithçka duket e mundur – një takim magjik apo një rikthim nga e kaluara – por është e rëndësishme të ruani qartësinë. Në punë, krijimtaria është e lartë, por shpërqendrimet mund t’ju pengojnë të arrini qëllimet. Shëndeti kërkon pushim dhe qetësi shpirtërore. Paolo Fox këshillon të mos e idealizoni çdo ndjenjë: ndonjëherë mjafton të shikoni realitetin me zemër të hapur. /noa.al
