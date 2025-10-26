Pas dy vitesh mister, zbulohet çfarë ndodhi mes një çifti italian dhe dy shqiptarëve në Itali

Bëhet fjalë për dy vëllezër, 32 dhe 35 vjeç, Samir dhe Ergen Cami, të arrestuar në Parete dhe Caserta
Ishte një natë tmerri ajo mes 27 dhe 28 nëntorit, dy vite më parë, në qytezën e qetë Macerata Campania. Rreth orës tre të mëngjesit, dy persona të armatosur hynë me forcë në banesën e dermatologut të njohur Luigi Nacca dhe bashkëshortes së tij, duke i zënë në gjumë.
Autorët, me fytyrën pjesërisht të mbuluar me shall për të shmangur identifikimin, vepruan me gjakftohtësi dhe vendosmëri: pasi i kërcënuan çiftin me armë, i lidhën dhe u vunë mbulesa në gojë, duke i detyruar të dorëzonin çdo gjë me vlerë që kishin në shtëpi.
Në pak minuta, grabitësit arritën të merrnin para dhe bizhuteri me një vlerë totale prej rreth 64 mijë eurosh, përpara se të zhdukeshin në errësirë.
Dje, dy autorët e dyshuar u vunë përfundimisht përpara drejtësisë pas një operacioni arrestimi të kryer nga karabinierët e Kompanisë së Santa Maria Capua Vetere, nën drejtimin e kapitenit Vincenzo Del Latte.
Bëhet fjalë për dy vëllezër, 32 dhe 35 vjeç, Samir dhe Ergen Cami, të arrestuar në Parete dhe Caserta. Ngjarja, për shkak të brutalitetit të saj, shkaktoi menjëherë alarm të madh në komunitetin lokal.
Hetimet, të përfunduara në muajin qershor dhe të koordinuara nga Prokuroria e Santa Maria Capua Vetere, nën drejtimin e prokurorit Pierpaolo Bruni, përfshinë një punë të gjatë dhe të ndërlikuar hetimore që zgjati pothuajse dy vjet.
Vendimtare doli ndërthurja e disa elementeve: analizimi i pamjeve të kamerave të sigurisë, gjurmët digjitale dhe, mbi të gjitha, identifikimi i fytyrave të autorëve, pavarësisht përpjekjes për t’u maskuar. Forcat e karabinierëve arritën të përcaktonin me siguri identitetin e përgjegjësve, tashmë të njohur nga policia, të cilët mbroheshin nga avokati Fabio Viscusi.
Viktimat, që ishin ende nën tronditjen e asaj nate dramatike, u morën në pyetje disa herë gjatë hetimeve për të konfirmuar identifikimin e fytyrave përmes fotove sinjaletike dhe procedurave të tjera të zakonshme në raste të tilla, si përcaktimi i përmasave trupore dhe lartësisë së dy agresorëve, të cilët qëndruan në apartament për rreth një orë.
Mesa duket, as theksi i dy vëllezërve nuk e kishte tradhtuar origjinën e tyre shqiptare. Bazuar në rezultatet e hetimeve, gjykatësi hetues i Gjykatës së Santa Maria Capua Vetere lëshoi një urdhër arresti ndaj tyre, duke pranuar kërkesën e paraqitur nga Prokuroria. Akuzat e ngritura janë për grabitje të rënduar dhe mbajtje e përdorim të paligjshëm arme zjarri.
Klinika e mjekut të njohur dermatolog Luigi Nacca, e vendosur në qendër të Macerata Campania-s, prej vitesh është një pikë referimi për pacientë që vijnë jo vetëm nga qytetet përreth, por edhe nga zona më të largëta, dhe shpesh qëndron hapur deri vonë.
Dy vëllezërit, sipas të gjitha gjasave, kishin studiuar terrenin disa ditë para sulmit, ndërsa bizhuteritë dhe paratë e grabitura nuk janë gjetur.
Lajmi i grabitjes dhe rrëmbimit të përjetuar nga çifti kishte shkaktuar tronditje dhe frikë në komunitet në atë kohë. Ndërsa dje, me lajmin e arrestimit të autorëve të dyshuar, shumë banorë më në fund morën frymë të lehtësuar.
