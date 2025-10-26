3 shenjat më me fat dhe 3 më pak me fat për të hënën, 27 tetor 2025, sipas Brankos

Fillimi i javës sjell një qiell të gjallë tetori, ku disa shenja do të ndihen të mbështetura nga yjet, ndërsa të tjera do të duhet të tregojnë më shumë durim.
Energjitë luhaten mes pasionit, vendosmërisë dhe nevojës për qetësi. Disa shenja marrin shtysë për të vepruar, të tjera duhet të ndalen për të reflektuar.
Le të shohim cilët janë më me fat dhe cilët duhet të tregojnë kujdes këtë të hënë.
Shenjat më me fat
Luani
Një ditë e artë për Luanin, që rikthehet në qendër të vëmendjes me Diellin në anën e tij. Në dashuri ndodh diçka që ndez emocionet: një surprizë nga partneri ose një takim që zgjon pasionin. Në punë, aftësitë e tua udhëheqëse do të vihen në pah dhe mund të marrësh mirënjohje nga dikush që e vlerëson përpjekjen tënde. Energjia është e lartë, karizma të ndihmon të bindësh e të fitosh simpatinë e të tjerëve. Kujdes vetëm të mos lodhesh me tepër angazhime.
Dashi
Një ditë dinamike dhe frymëzuese për Dashin. Hëna të jep forcë, guxim dhe dëshirë për të vepruar. Një projekt që kishte mbetur pezull rifillon me ritëm të ri, ndërsa në dashuri pritet një ndezje e papritur e pasionit. Fjalët duhet të jenë më të kujdesshme, sepse impulsi mund të sjellë keqkuptime. Megjithatë, dita premton lajme të mira dhe një surprizë që do ta ngrohë zemrën. Shëndeti përmirësohet, veçanërisht nëse kalon kohë në natyrë.
Shigjetari
Qielli hapet për Shigjetarin, që ndien frymë lirie dhe dëshire për ndryshim. Është momenti i duhur për të filluar diçka të re, për të nisur një udhëtim apo për të bërë plane të mëdha. Në dashuri, emocionet rikthehen dhe zemra rreh fort për dikë që të ngjall admirim. Në punë, mund të vijnë mundësi nga larg ose bashkëpunime frytdhënëse. Fati është në anën tënde, por kërkon që të ruash përqendrimin dhe të mos shpërqendrohesh nga detajet e vogla.
—
Shenjat më pak me fat
Gaforrja
Një ditë introspektive për Gaforren, që mund të ndihet pak e lodhur emocionalisht. Hëna të fton të ndalesh dhe të dëgjosh zërin tënd të brendshëm. Në dashuri, mund të lindin keqkuptime të vogla për shkak të ndjeshmërisë së tepërt. Në punë, energjia mungon dhe motivimi duket i dobët, por është një fazë kalimtare. Mos e merr çdo gjë personale dhe gjej qetësi në rutinë. Një mbrëmje e qetë do të të ndihmojë të rigjenerohesh.
Peshorja
Edhe pse dita sjell ekuilibër, Peshorja mund të ndjejë një farë pasigurie në aspektin emocional. Në punë, gjithçka ecën me ritëm të ngadaltë, dhe duhet durim për të parë rezultatet. Në dashuri, komunikimi është i rëndësishëm: mos lër keqkuptimet të rriten. Shëndeti është i qëndrueshëm, por energjia mund të bjerë pasdite. Mënyra më e mirë për ta kaluar ditën është të mos kërkosh përsosmëri, por të ndjekësh rrjedhën.
Akrepi
Një ditë që sjell lëkundje për Akrepin. Yjet të ftojnë të lësh pas diçka që të mban peng, por procesi nuk është i lehtë. Në dashuri, pasioni është i fortë, por kërkon durim dhe besim. Në punë, ndryshimet janë të pashmangshme, ndaj shmang përpjekjet për t’i kontrolluar të gjitha. Energjia është e lartë, por e ngarkuar: përpiqu ta kanalizosh në mënyrë ndërtuese. Një moment pushimi do të të ndihmojë të rifitosh qartësi. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd