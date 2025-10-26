Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
19-vjeçari përplas këmbësoren, humb jetë gruaja në Golem
Transmetuar më 26-10-2025, 11:55

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur mëngjesin e së dielës në Golem.

Policia tha se ngjarja ndodhi rreth orës rreth orës 09:50, në rrugën “Skënderbeu”, ku shtetasi R. F., 19 vjeç, banues në Kavajë, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit si pasojë e lagështirës në rrugë dhe ka aksidentuar këmbësoren, shtetasen Sh. Sh., 56 vjeçe.

Si pasojë e aksidentit, 56-vjeçarja ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

