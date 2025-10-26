Premier League/ Liverpooli ‘rrëzohet’ për herë të katërt radhazi. Chelsea pëson humbje në minutat e fundit, Manchester United fitore me ‘poker’

ANGLI – Rënia e Liverpoolit në Premier League vazhdon. Reds humbën 3-2 ndaj Brentford, duke pësuar humbjen e tyre të katërt radhazi në javën e 9-të.
Arsenali mund ta zgjerojë epërsinë e tij në shtatë pikë, nëse mposht sot Crystal Palace. Chelsea i Marescas u rrëzua në Stamford Bridge në minutën e 93-të: Sunderland u rikthye nga disavantazhi 2-1 për të siguruar ngjitjen. Newcastle festoi ndaj Fulham 2-1, “Djajtë e Kuq” mposhtën Brighton 4-2. Amorim siguroi fitoren e tyre të tretë radhazi.
Brentford – Liverpool 3-2
Pasi siguroi fitoren në Ligën e Kampionëve, Liverpool udhëtoi drejt Brentford, ku e gjetën veten në disavantazh që në minutën e pestë. “Bletët” e thyen barazimin duke shfrytëzuar në maksimum situatat e “pa top”, një situatë klasike e “pa rregull” për klubin londinez. Kayode hodhi një top të gjatë dhe Ouattara shënoi me kokë për ta bërë rezultatin 1-0. Keith Andrews, tani trajner i Brentford, festoi. Ai ishte njeriu përgjegjës për situatat e “pa top” nën drejtimin e Thomas Frank. Wirtz më pas u përpoq të përgjigjej për Liverpoolin në minutën e 20-të, ndërsa Mamardashvili arriti të parandalonte një gol të dytë me një pritje të shkëlqyer nga Damsgaard në minutën e 39-të.
Megjithatë, gjeorgjiani nuk mundi të bënte asgjë në minutën e 45-të, kur Schade e bëri rezultatin 2-0, duke kapur një mbrojtje të “Reds” që ishte shumë e lartë dhe e pavëmendshme. Disa minuta më vonë, mbrojtja londineze u kap në pozicion të dobët, me Kerkez që shfrytëzoi avantazhin për ta ngushtuar diferencën në 2-1 pak para përfundimit të pjesës së parë. Megjithatë, në minutën e 60-të, gjyqtari i dha një penallti Brentfordit (pas një paralajmërimi VAR) dhe Igor Thiago e bëri rezultatin 3-1 nga pika e bardhë.
Slot më pas e aktivizoi Federico Chiesan, por Salah e ringjalli lojën: pas një muaji pa gola, egjiptiani gjeti rrjetën në minutën e 90-të. Goli i Momos, megjithatë, nuk ishte i mjaftueshëm që kampionët anglezë të shmangnin humbjen e katërt radhazi në Premier League dhe që mbetën të bllokuar në 15 pikë: Arsenali do të ketë një shans të shkëlqyer për ta zgjeruar epërsinë e tyre në shtatë pikë të dielën, duke mposhtur Crystal Palace në Emirates. Ndërkohë, Brentford ngjitet në 13 pikë, duke konfirmuar pozicionin e tyre si një nga surprizat më të mëdha të sezonit të këtij sezoni.
Chelsea – Sunderland 1-2
Chelsea u mposht 2-1 nga Sunderlandi në Stamford Bridge. Lojtarët e Marescas morën shpejt kontrollin e ndeshjes: në minutën e katërt, Garnacho mori pasimin e Pedro Netos dhe shënoi për ta bërë rezultatin 1-0. Vizitorët reaguan, madje barazuan në minutën e 22-të me anë të Isidor. Pjesa e parë përfundoi pa shënuar më shumë, me vendasit që krijuan shumë raste. Për 45 minutat e ardhshme, Blutë kërkuan pa pushim një epërsi të re: Garnacho, Estevao dhe Enzo Fernandez të gjithë u përpoqën nga distanca, por skuadra e Le Bris mbajti qëndrimin e fortë.
Pikërisht kur gjithçka dukej se po tregonte barazim, ndodhi kthesa dramatike e ngjarjeve: në minutën e 93-të, Brobbey krijoi golin sensacional 2-1 të Talbit, duke ngrirë Stamford Bridge dhe duke kompletuar rikthimin e ‘Maceve të Zeza’. Sunderland fitoi 2-1 dhe u ngjit në 17 pikë, një vend i dytë surprizues deri në ndeshjet e mbetura. Chelsea mbeti e bllokuar në 14 pikë.
Newcastle-Fulham 2-1
Tre pikë të rëndësishme për Newcastle, të cilët arritën të mposhtnin Fulhamin në St. James’ Park. ‘Magpies’ nisën shkëlqyeshëm, duke udhëhequr tashmë me një gol pas 15 minutash: Murphy i dha ekipit vendas epërsinë në minutën e 18-të. ‘Cottagers’ u përpoqën menjëherë të kundërpërgjigjeshin, me disa raste të mira, por pjesa e parë përfundoi pa shënuar më shumë. Vizitorët barazuan rezultatin në fillim të pjesës së dytë, me ish-lojtarin e Torinos Lukic që shënoi në minutën e 56-të.
Howe futi Tonali dhe Barnes për të rigjallëruar ekipin, ndërsa Woltemade ishte mjaft i mërzitshëm dhe nuk pati ndikim (vetëm goditi shtyllën në fillim). Edhe një herë, ashtu si në ndeshjen e Chelseat, goli i fitores erdhi vetëm pak çaste para përfundimit: në minutën e 90-të, një kundërsulm i përsosur nga ekipi vendas çoi në goditjen e Bruno Guimaraes nga afërsia, duke i dhënë Newcastle tre pikët. Me këtë rezultat 2-1, ‘Magpies’ ngjiten në 12 pikë (3 fitore, 3 barazime dhe 3 humbje deri më tani): Fulham ka mbetur në 8 pikë.
Manchester United – Brighton 4-2
Ekziston një Manchester United i ri në Premier League, duke grumbulluar fitore dhe duke qenë bindës në fushë. Amorim feston fitoren e tij të tretë radhazi, të katërtën në pesë ndeshjet e tij të fundit në Premier League: 4-2 kundër Brighton. “Djajtë e Kuq” e nisin fort, duke iu afruar golit me anë të Bruno Fernandes dhe Cunha: braziliani e fut topin në rrjetën anësore. Welbeck përpiqet të përgjigjet, por Cunha është në zjarr: ai i afrohet përsëri, por ndalet nga Verbruggen dhe më në fund gjen rrjetën në minutën e 24-të. Gjuajtja e tij e ulët e lë portierin pa asnjë shans, Casemiro jep asistin dhe rezultati është 1-0.
Dhjetë minuta më vonë, vjen goli i dytë, megjithëse me një zhvillim me fat: një gjuajtje e dobët nga ish-lojtari i Real Madridit devijohet nga portieri i tij dhe një autogol. Šeško humbet të tretin, të cilin si slloveni ashtu edhe Bruno Fernandes janë afër shënimit në pjesën e dytë: Verbruggen shpëton. Holandezi, megjithatë, u tradhtua nga skuadra e tij në minutën e 60-të, kur një gabim në dalje ia ktheu topin Manchester United. Një pasim për Mbeumo, i cili shënoi për ta bërë rezultatin 3-0.
Francezi gati e bëri rezultatin katër, por më pas “Seagulls” gjetën një gol ngushëllimi: goditjen e dënimit fituese të Welbeck, e dyta e tij kundër “Djajve të Kuq”. Goli e ringjalli Brighton, i cili i ktheu rivalët e tij në portë me një gol tjetër përmes Kostoulas (92′), por nuk mundi të barazonte. Merita i takon Mbeumo, i cili vulosi fitoren 4-2 në minutën e 96-të.
E gjitha përfundoi me një fitore vendimtare për skuadrën vendase dhe një “hat-trick” fitoresh radhazi që e çoi Amorim në 16 pikë. Renditja në Premier League është shumë e ngushtë dhe “Djajtë e Kuq”, në mënyrë paradoksale, tani janë në garë për kupën. Brighton, megjithatë, mbetet i bllokuar në 12 pikë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd