Gol dhe zëvendësim! De Bruyne dëmtohet gjatë ekzekutimit të një penalltie

ITALI – Kevin De Bruyne shënoi një penallti për Napolin dhe pësoi një dëmtim gjatë ekzekutimit të saj.
Në minutën e 33-të, mesfushori belg shënoi një penallti nga 11 metra, shumë e kontestuar që u dha në favor të Napolit pas kontaktit në zonë midis Di Lorenzo dhe Mkhitaryan. Por gjatë ekzekutimit të saj belgu dëmtoi muskujt e kofshës gjatë këtij procesi.
Lojtari u detyrua të zëvendësohej dhe u mbështet nga shokët e tij të ekipit, ndërsa luftonte për të ecur. Conte e zëvendësoi atë me Olivera.
Një fakt interesant: siç raportohet nga Dazn, Neres kishte hyrë në lojë për të gjuajtur penalltinë, por ishte vetë Antonio Conte ai që donte që De Bruyne ta gjuante atë. Ai shënoi, por u dëmtua
