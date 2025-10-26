Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gol dhe zëvendësim! De Bruyne dëmtohet gjatë ekzekutimit të një penalltie
Transmetuar më 26-10-2025, 07:46

ITALI – Kevin De Bruyne shënoi një penallti për Napolin dhe pësoi një dëmtim gjatë ekzekutimit të saj.

Në minutën e 33-të, mesfushori belg shënoi një penallti nga 11 metra, shumë e kontestuar që u dha në favor të Napolit pas kontaktit në zonë midis Di Lorenzo dhe Mkhitaryan. Por gjatë ekzekutimit të saj belgu dëmtoi muskujt e kofshës gjatë këtij procesi.

Lojtari u detyrua të zëvendësohej dhe u mbështet nga shokët e tij të ekipit, ndërsa luftonte për të ecur. Conte e zëvendësoi atë me Olivera.

Një fakt interesant: siç raportohet nga Dazn, Neres kishte hyrë në lojë për të gjuajtur penalltinë, por ishte vetë Antonio Conte ai që donte që De Bruyne ta gjuante atë. Ai shënoi, por u dëmtua

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...