Si e përmbysi Niçja kuptimin e ‘të mirës’ dhe ‘të keqes’: morali si mjet pushteti, jo si virtyt

25 Tetor 2025 — A është ajo që quajmë “e mirë” vërtet morale, apo vetëm një mënyrë për të na mbajtur të nënshtruar? Në “Gjenealogjinë e Moralitetit”, botuar më 1887, filozofi gjerman Fridrih Niçja shkatërron bazat e mendimit tradicional mbi moralin dhe kthen përmbys çdo ide të trashëguar për të mirën dhe të keqen.
Niçja nuk pyet “çfarë është e drejtë?”, por “nga vjen morali?”. Për të, morali nuk është dhuratë hyjnore apo rregull logjik i arsyes — ai është produkt i historisë, psikologjisë dhe pushtetit. Vlerat që ne pranojmë si “universale” janë, sipas tij, krijime të njeriut për të sunduar njeriun. Dy moralitete: ai i Zotërinjve dhe ai i Skllevërve Në qendër të analizës së tij, Niçja zbulon ekzistencën e dy moraliteteve themelore. Morali i Zotërinjve lindi nga të fortët, luftëtarët dhe aristokratët e lashtë — për ta, “e mira” ishte forca, guximi, krenaria dhe shëndeti. Ndërsa Morali i Skllevërve doli nga të dobëtit dhe të shtypurit, të cilët, përmes mërisë dhe hidhërimit, përmbysën hierarkinë e vlerave: përulësia, vuajtja dhe nënshtrimi u shpallën virtyte.
Kështu, sipas Niçes, dobësia u ngrit në piedestal si “mirësi”, ndërsa fuqia u dënua si “e keqe”. Ky revolucion moral u bë i plotë me përhapjen e Krishterimit — që ai e konsideron triumfin e moralit të skllevërve, ku martirët zëvendësuan heronjtë dhe mëkati zëvendësoi krenarinë.
Morali si produkt i mërisë Niçja e quan këtë transformim “ressentiment” — një mëri e brendshme që lind te të pafuqishmit, e cila i shtyn të shpikin një moral që e justifikon vuajtjen e tyre. Në vend që të kërkojnë fuqi, ata e shndërrojnë pafuqinë në virtyt.
Faji dhe “ndërgjegjja e keqe” Një tjetër zbulim i thellë i Niçes është origjina e ndjenjës së fajit. Ai argumenton se “ndërgjegjja e keqe” është krijim i shoqërisë për të kontrolluar njeriun nga brenda. Në vend të dënimit fizik, lind dënimi psikologjik — ndjenja e fajit, turpit dhe mëkatit. Krishterimi e shndërroi këtë në instrument shpirtëror kontrolli, duke bërë që njeriu të ndjejë dhimbje edhe pa bërë asgjë.
Alternativa e Niçes: “forca e vullnetit” Përballë moralit të fajit dhe nënshtrimit, Niçja propozon një moral të ri — moralin e fuqisë krijuese, “forcën e vullnetit”. Sipas tij, njeriu duhet të çlirohet nga idealet asketike dhe të përdorë energjinë e brendshme për të krijuar, për të rritur veten, për të tejkaluar kufijtë. Jo ta shtypë natyrën e tij, por ta shndërrojë atë në art.
Trashëgimia e një revolucioni filozofik “Gjenealogjia e Moralitetit” mbetet
