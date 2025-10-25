Teuta fiton me dramë ndaj Flamurtarit, Partizani ndal Egnatian në kryeqytet!

Durrës, 25 Tetor 2025 — Superliga Shqiptare dhuroi spektakël në javën e 8-të, me Teutën që vijon marshimin drejt kreut dhe Partizanin që ndali një prej skuadrave më në formë të kampionatit, Egnatian.
Në stadiumin “Niko Dovana”, skuadra e Enkeleid Dobit triumfoi me rezultatin 3-2 ndaj Flamurtarit në një përballje plot gola e emocione. Gabriel Gomes zhbllokoi shifrat në minutën e 17, ndërsa vetëm 12 minuta më pas Arifi dyfishoi avantazhin. Në fundin e pjesës së parë, Bourard ngushtoi diferencën, por Boçi reagoi menjëherë, duke shënuar golin e tretë për durrsakët në minutat shtesë.
Pjesa e dytë nisi me tension, pas daljes me karton të kuq të Zogos në minutën e 51, çka i dha shpresë miqve. Bolzan shënoi në të 57-tën, por përpjekjet e Flamurtarit nuk mjaftuan për të marrë pikë. Teuta ruajti avantazhin dhe siguroi një tjetër fitore të rëndësishme që e ngjit në vendin e tretë me 14 pikë pas 8 javësh. Ndërkohë, Flamurtari “ngec” në fund të tabelës me vetëm 2 pikë.
Në kryeqytet, Partizani dha sinjale rikthimi duke ndalur Egnatian me një barazim pa gola. Sfida u karakterizua nga lufta fizike dhe pak raste të pastra për shënim, ndërsa të kuqtë u detyruan të ndryshonin planet pas dëmtimeve të Bintsuka dhe Sembene në pjesën e parë.
Në minutat e fundit pati tension dhe një karton të kuq për Gudjufin, por Partizani arriti të ruajë rezultatin, duke marrë një pikë të vlefshme ndaj një rivali pretendent për titull.
