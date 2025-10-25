Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasen tre automjete në kryqëzimin e Gjadrit, pesë persona të plagosur mes tyre një vajzë 6-vjeçare
Transmetuar më 25-10-2025, 19:47

Lezhë, 25 Tetor 2025 — Një aksident me tre automjete është regjistruar mbrëmjen e sotme në kryqëzimin e Gjadrit, duke shkaktuar pesë të plagosur, mes tyre një vajzë e mitur.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:20, janë përplasur automjetet e drejtuara nga shtetasit I. B., P. N., dhe shtetasja e huaj N. R. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar tre drejtuesit e mjeteve dhe dy pasagjerë që ndodheshin në automjetin e I. B., bashkëshortja dhe vajza e tij 6-vjeçare.

Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor po punojnë në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet dhe për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...