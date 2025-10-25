Përplasen tre automjete në kryqëzimin e Gjadrit, pesë persona të plagosur mes tyre një vajzë 6-vjeçare

Lezhë, 25 Tetor 2025 — Një aksident me tre automjete është regjistruar mbrëmjen e sotme në kryqëzimin e Gjadrit, duke shkaktuar pesë të plagosur, mes tyre një vajzë e mitur.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:20, janë përplasur automjetet e drejtuara nga shtetasit I. B., P. N., dhe shtetasja e huaj N. R. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar tre drejtuesit e mjeteve dhe dy pasagjerë që ndodheshin në automjetin e I. B., bashkëshortja dhe vajza e tij 6-vjeçare.
Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor po punojnë në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet dhe për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd