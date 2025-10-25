Horoskopi i Paolo Fox – E shtunë, 25 tetor 2025. Yjet dhe energjitë për çdo shenjë të zodiakut

Kjo e shtunë sjell një përzierje emocionesh, qartësi mendore dhe vendime që ndikojnë në ditët në vijim.
Për disa shenja, dita sjell qetësi pas një jave të ngarkuar; për të tjerat, mundësi të reja në dashuri apo punë.
Ja si parashikon Paolo Fox zhvillimet për secilën shenjë:
♈ Dashi
Dita nis me energji pozitive. Ke mundësi të rindezësh marrëdhënie që kohët e fundit janë ftohur. Në punë mund të lindin ide të reja që kërkojnë guxim për t’u zbatuar. Në dashuri, mos u mbyll – dikush kërkon sinjal nga ti.
—
♉ Demi
Sot kërkon qetësi dhe stabilitet. Në dashuri mund të ndjesh nevojë për më shumë hapësirë, por mos lejo distancimin emocional. Në punë, mos i shty vendimet – është momenti për të përfunduar atë që ke nisur. Ruhu nga lodhja mendore.
—
♊ Binjakët
Ke shumë dëshirë për të komunikuar dhe për të vepruar, por Hëna mund të sjellë keqkuptime të vogla. Mos e tepro me fjalët. Në punë, idetë e tua janë të mira, por duan organizim. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të qartësojë gjithçka.
—
♋ Gaforrja
Dita kërkon më shumë durim dhe reflektim. Në dashuri, mos i lër keqkuptimet të grumbullohen – sot është dita e duhur për t’u afruar. Në punë, është momenti për të forcuar pozicionin tënd. Kujdes shëndetin emocional: mos e ngarko veten me mendime të panevojshme.
—
♌ Luani
Një ditë me energji dhe karizëm të lartë. Hëna dhe Venusi të favorizojnë – dashuria dhe simpatia janë në kulm. Në punë, mund të marrësh një vlerësim ose lajm pozitiv. Vetëm shmang krenarinë e tepruar – bashkëpunimi sjell më shumë fitim.
—
♍ Virgjëresha
Dita është praktike dhe e qëndrueshme. Në dashuri, mund të ndihesh në kërkim të sigurisë emocionale. Në punë, detajet bëjnë diferencën – përqendrohu në to. Kujdes me shëndetin, mos harro pushimin dhe gjumin.
—
♎ Peshorja
Një ndër ditët më të mira të javës. Hëna dhe Venusi të japin magnetizëm dhe fat në dashuri. Është koha për të bërë paqe, për t’u afruar me njerëzit që ke larguar. Në punë, bashkëpunimet janë shumë të favorshme.
—
♏ Akrepi
Ditë intensive në ndjenja. Në dashuri mund të ketë debat, por edhe pasion të fortë. Kujdes me fjalët. Në punë, mos merr gjithçka mbi supe – ndaje përgjegjësitë. Është koha të kuptosh çfarë të motivon vërtet.
—
♐ Shigjetari
E shtuna sjell mundësi për risi, udhëtime ose takime që ndryshojnë atmosferën. Në dashuri, dikush mund të të surprizojë. Në punë, frymëzimi është i fortë – vepro, por pa nxituar. Energjia është pozitive.
—
♑ Bricjapi
Në planin profesional ke stabilitet, por dashuria mund të duket më e ftohtë. Është momenti për të rikthyer vëmendjen ndaj vetes dhe familjes. Mos bëj ndryshime të menjëhershme; prit javën e ardhshme për hapa të mëdhenj.
—
♒ Ujori
Dita është dinamike: ke shumë ide dhe dëshirë për të ndryshuar diçka. Në dashuri, kërkon liri por edhe siguri. Kujdes mos i ngatërro ndjenjat me detyrimet. Në punë, mund të hapet një mundësi e re bashkëpunimi.
—
♓ Peshqit
Intuicioni është arma jote më e fortë sot. Në dashuri, ke mundësi të ndërtosh diçka të qëndrueshme. Në punë, mos lejo lodhjen emocionale të ndikojë në performancë. Ndjeje ritmin e brendshëm dhe ndiq instinktin. /noa.al
