Bayern i pandalshëm! Fiton 0 me 3 në transfertë dhe shkëputet 6 pikë nga kreu

GJERMANI – Bayern Munich ka arritur fitore me rezultat bindës 3-0 në udhëtim ndaj Borussia Monchengladbach në kuadër të javës së tetë në Bundesligë. Bavarezët patën një mundësi ideale për të kaluar në epërsi qysh në minutën e parë me Luis Diaz, por goditja e kolumbianit përfundoi shumë pranë shtyllës.
Gjërat për vendasit u përkeqësuan në minutën e 19-të kur Jens Castrop u ndëshkua me karton të kuq. Pjesa e parë përfundoi pa gola, teksa ishte ajo e dyta që solli tre golat dhe fitoren për të besuarit e Vincent Kompany.
Për golin e epërsisë u përkujdes Joshua Kimmich i cili në minutën e 64-të u gjend mirë brenda zonës për të realizuar për 1-0. Vetëm pak minuta më vonë, bavarezët dyfishuan rezultatin kësaj radhe përmes Raphael Guerreiros (70’) i cili shënoi një gol fantastik për 2-0 pas asistimit nga Michael Olise.
Vendasit patën një mundësi për ta rihapur ndeshjen në minutën e 73-të pas një penalltie të fituar, por Kevin Stoger dështoi të shënojë nga pika e bardhë duke goditur shtyllën e majtë.
Për rezultatin përfundimtar të ndeshjes 3-0 u përkujdes i riu Lennart Karl i cili realizoi po ashtu një gol të bukur në minutën e 81-të me Guerreiron që kësaj radhe ishte në cilësinë e asistuesit. Me këtë fitore Bayerni shkon në kuotën e 24 pikëve dhe tani ka gjashtë më shumë se Leipzigu i vendit të dytë që numëron 19.
