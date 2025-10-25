Vrasja e dyfishtë për një kafe në Durrës, Gjykata cakton masë sigurie detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë shtetit për 4 të shoqëruarit

DURRËS- Gjykata e Durrësit ka liruar katër të arrestuarit për vrasjen e dyfishtë në Manzë të Durrësit, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë. Konkretisht, Erald Cani, 25 vjeç, Ergi Kadiu, 21 vjeç, Taulant Beqja, 37 vjeç, Emirian Beqja, 34 vjeç, të gjithë banues në Manzë, u lanë në masën detyrim paraqitjeje dhe ndalim të daljes jashtë vendit.
Ndërkohë autori i dyshuar i njërës prej vrasjeve, Daniel Pepa 21 vjeç është ende në kërkim nga autoritetet. Pepa është autor i vrasjes së Flori Paluçit dhe ndaj tij janë ngritur akuzat për veprat penale“Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit”. Gjithashtu në kërkim bashkë me Pepën, është edhe Gëzim Allçi, 30 vjeç, i cili akuzohet se e ndihmoi të largohet nga vendi I ngjarjes.
