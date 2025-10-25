Humbi përballë Donald Trump! Ish-zëvendëspresidentja e SHBA, Kamala Harris e ‘gatshme’ sërish për garë: Mund të kandidoj për Shtëpinë e Bardhë

SHBA- Ish-zëvendëspresidentja e SHBA, Kamala Harris, ka deklaruar se mund të kandidojë sërish për Shtëpinë e Bardhë, pas humbjes me Donald Trump, në nëntor të viti të kaluar. Në intervistën e saj të parë në Mbretërinë e Bashkuar, Harris tha për BBC se një ditë mund të jetë presidente dhe shprehu bindjen se në të ardhmen do të ketë një grua në postin më të lartë të Amerikës.
Harris dha sinjalin më të fortë deri tani se mund të garojë sërish në vitin 2028, duke injoruar sondazhet që e shohin atë si një jashtakandidate për nominimin e demokratëve. Ajo e quajti presidentin Trump “tiran” dhe tha se paralajmërimet që kishte bërë për sjelljen e tij gjatë fushatës janë vërtetuar të sakta. Harris kritikoi gjithashtu liderët e biznesit dhe institucionet që, sipas saj, kanë bindur për shpejt Trumpin.
“Nuk kam përfunduar,” tha ish-zëvendëspresidentja. “Kam jetuar gjithë karrierën time në shërbim të publikut dhe kjo është në natyrën time.”
Ajo shtoi se nuk e ka dëgjuar kurrë sondazhet: “Nëse do të dëgjoja sondazhet, nuk do të garoja për asnjë nga postet e mia të mëparshme dhe sigurisht nuk do të isha këtu sot”, u shpreh ajo.
Harris gjithashtu u shpreh se parashikimet e saj për sjelljen autoritare të Trump janë realizuar, duke përmendur shembullin e heqjes nga ajri të komikut Jimmy Kimmel pas një shaka për vdekjen e influencuesit të krahut të djathtë, Charlie Kirk.
Harris së fundmi ka publikuar librin e saj “107 Days”, ku rrëfen fushatën e saj të shkurtër për presidencë pas tërheqjes së Biden nga gara. Ajo tha se me më shumë kohë mund të kishte përqendruar më shumë fushatën te çështjet e ekonomisë dhe të përditshmes së amerikanëve.
Megjithatë, Harris nuk ka marrë ende vendim përfundimtar për një garë të re, por është e qartë se nuk ka ndërmend të largohet nga politika./ BBC
