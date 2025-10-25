Kupa e Botës/ Lara Colturi e Shqipërisë renditet e katërta në garën e parë të slalomit gjigant në Soelden

AUSTRI – Një garë e parë ëndrrash për Austrinë, falë Julia Scheib, e cila i rezistoi parashikimeve duke u distancuar qartë nga të gjitha rivalet e saj.
27-vjeçarja nga Deutschlandsberg dha një rritje të performancës, duke bërë vetëm disa gabime të vogla në pjesën më të pjerrët. Megjithatë, këto gabime nuk i kushtuan asgjë, kryesisht falë shpejtësisë që fitoi përpara pjesës më të sheshtë.
Scheib më pas kaloi vijën e finishit në 1:07.80, 1.28 sekonda përpara amerikanes Paula Moltzan, e cila shfrytëzoi fuqinë e saj në një pistë mjaft të drejtpërdrejtë, duke i lejuar asaj të bënte diferencën në murin kryesor.
Atletja amerikane pati pak vështirësi në fazat e fundit, duke e lënë pas kroaten Zrinka Ljutic, e cila, pavarësisht disa pengesave në pjesën më të pjerrët, e gjeti veten në horizont, duke përfunduar 1.32 sekonda pas.
Pas saj, lufta për podiumin ishte veçanërisht e ngushtë, me Lara Colturi, që përfaqëson Shqipërinë, e cila u renditët e katërta me 1”34, duke lënë pas zviceranen Lara Gut-Behrami me 1”54 (bashkëshortja e futbollistit kosovar valon Behrami).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd