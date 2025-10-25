Belinda Balluku thirret në SPAK — reagon Edi Rama

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit se zv.kryeministrja Belinda Balluku është thirrur për t’u paraqitur në Prokurorinë e Posaçme (SPAK) të hënën. Rama zgjodhi të mos komentojë në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke përsëritur qëndrimin se “drejtësia ka punën e vet”.
Tiranë, 25 tetor 2025 — Pas publikimit të lajmit se zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, është thirrur në SPAK për t’u paraqitur ditën e hënë, reagimi i parë nga kryeministri Edi Rama erdhi gjatë një interviste për Deutsche Welle, në kuadër të një samiti jashtë vendit.
I pyetur për zhvillimin që përfshin njërën prej figurave më të larta të kabinetit të tij, Rama zgjodhi një qëndrim të matur dhe institucional:
“Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse, siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën e vet. Dhe deri kur çështje të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës”, deklaroi Rama për DW.
Burime nga Prokuroria e Posaçme (SPAK) kanë bërë me dije se Balluku është thirrur të paraqitet në datën 27 tetor, mbi bazën e një fletëthirrjeje firmosur nga prokurori Dritan Prençi.
Sipas të njëjtave burime, në dokumentin zyrtar i kërkohet që të paraqitet e shoqëruar nga një avokat, çka zakonisht ndodh në rastet kur një person njoftohet për akuzë penale. Kjo lë të kuptohet se SPAK mund të vendosë ta ndjekë penalisht pa kërkuar masë sigurie, duke shmangur kështu edhe nevojën për autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë.
Belinda Balluku mban postin e zv.kryeministres që prej korrikut 2022, ndërsa detyrën e ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë e ushtron që nga janari i vitit 2019.
Në zgjedhjet e fundit të 11 majit, Balluku ishte drejtuese politike e qarkut Fier, ku Partia Socialiste siguroi 12 mandate parlamentare.
