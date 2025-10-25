Tragjike në Paulesh/ Inxhinieri bie nga lartësia dhe humb jetën në vend – arrestohet drejtuesi teknik i kantierit

Ngjarja e rëndë u regjistrua në një kantier ndërtimi në fshatin Paulesh të Elbasanit. 42-vjeçari humbi jetën gjatë punës, ndërsa policia vuri në pranga drejtuesin teknik për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë.
Elbasan, 25 tetor 2025 — Një ngjarje tragjike ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Paulesh të Elbasanit, ku një inxhinier ndërtimi ka humbur jetën pasi ka rënë nga lartësia gjatë punës në kantier.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, viktima është identifikuar si G. D., 42 vjeç, i cili nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra dhe ndërroi jetë në vendngjarje.
Pas hetimeve të para, policia arrestoi në flagrancë drejtuesin teknik të punimeve, E. H., 64 vjeç, nën akuzën për “Shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”, pasi dyshohet se nuk kishte respektuar standardet e sigurisë në kantier.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Peqin arrestuan shtetasin E. H., 64 vjeç, për veprën penale ‘Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë’”, njofton Policia e Elbasanit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, e cila po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore.
