Zgjedhjet e 9 nëntorit/ Ja kush janë kandidatët për kryetar bashkie në 5 bashkitë e vendit — PS me emra zyrtarë, PD mbështet të pavarurit

Partia Socialiste shpall kandidatët e saj për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në pesë bashki të vendit, ndërsa Partia Demokratike zgjedh të mbështesë kandidatura të pavarura. Ja emrat që do të përballen në garën elektorale.
Tiranë, 25 tetor 2025 — Me afrimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore të 9 nëntorit, ka përfunduar afati për dorëzimin e dokumenteve të kandidatëve që do të garojnë për postin e kryetarit në pesë bashki të vendit: Vlorë, Berat, Cërrik, Mat dhe Tepelenë.
Sipas njoftimeve zyrtare, Partia Socialiste ka shpallur kandidatët e saj në të gjitha bashkitë, ndërsa Partia Demokratike ka njoftuar se do të mbështesë kandidatë të pavarur, pa dalë me logon e saj në fletën e votimit.
🏛️ Bashkia Vlorë
Partia Socialiste: Brunilda Mersini – ish-deputete e PS, e cila la mandatin për t’u përfshirë në garën lokale.
Mbështetur nga PD: Dionis Sota – kandidat i pavarur me mbështetje nga opozita.
🏛️ Bashkia Berat
Partia Socialiste: Ervin Ceca
Mbështetur nga PD: Pavlo Shkarpa – kandidat i pavarur, i përzgjedhur nga opozita për të përfaqësuar alternativën kundër mazhorancës.
🏛️ Bashkia Cërrik
Partia Socialiste: Florenc Doka
Mbështetur nga PD: Amarildo Hoxha – kandidat i pavarur.
Të tjerë: Eligert Hima – garon nën siglën e partisë “Lëvizja Shqipëria Bëhet”.
🏛️ Bashkia Mat
Partia Socialiste: Altin Bojni
Mbështetur nga PD: Eduart Brahilika – kandidat i pavarur.
Të pavarur: Suzana Pasha – kryetare e Gruas së PS, shpalli kandidaturën e saj si e pavarur, duke hyrë në garë me strukturat e partisë që drejton.
🏛️ Bashkia Tepelenë
Partia Socialiste: Gramoz Sako
Mbështetur nga PD: Gabriel Guma – kandidat i pavarur, i mbështetur nga opozita.
Zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit pritet të testojnë forcën elektorale të mazhorancës dhe opozitës në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2027, si dhe mbështetjen popullore ndaj kandidatëve të pavarur, që këtë herë po luajnë rol qendror në garën lokale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd