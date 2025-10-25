Kapet 24-vjeçari që vodhi bizhuteri me vlerë 300 mijë lekë, gjenden në një argjendari në Shkodër

Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Aksesorët”, duke arrestuar një 24-vjeçar që kishte vjedhur bizhuteri me vlerë të konsiderueshme në një banesë në Ishull Shëngjin. Bizhuteritë u gjetën të shitura në një argjendari në Shkodër, ndërsa pronari i subjektit u vu nën hetim.
Lezhë, 25 tetor 2025 — Policia e Lezhës ka arrestuar Marjolin Malajn, 24 vjeç, banues në fshatin Ishull Shëngjin, si autor të vjedhjes së një sasie bizhuterish me vlerë rreth 300 mijë lekë në një banesë të zonës.
Operacioni i koduar “Aksesorët” u zhvillua pas kallëzimit të një qytetari, i cili kishte raportuar vjedhjen e bizhuterive nga banesa e tij. Pas hetimeve të shpejta, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë arritën të identifikojnë dhe të ndalojnë autorin brenda pak orësh.
“Si rezultat i veprimeve hetimore, u bë e mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit, si dhe gjurmimi i bizhuterive të vjedhura, të cilat ai i kishte shitur në një argjendari në qytetin e Shkodrës,” njofton Policia.
Gjatë kontrollit të ushtruar në argjendari, bizhuteritë e vjedhura u sekuestruan, ndërsa nisi procedimi penal në gjendje të lirë për pronarin e subjektit, shtetasin E. P., 41 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Fshehja e të ardhurave”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme hetimore.
Policia e Lezhës apelon për qytetarët që të denoncojnë çdo rast të veprimtarive kriminale, duke garantuar reagim të menjëhershëm dhe hetim të plotë të çdo rasti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd