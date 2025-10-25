Rama nga Berlini: ‘Diella është shtatzënë dhe pret 83 fëmijë’

Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për krijimin e sistemit të parë të prokurorimit publik të mbështetur nga inteligjenca artificiale, duke bërë një krahasim simbolik dhe humoristik me “Diellën” — inteligjencën virtuale shqiptare që, sipas tij, “pret 83 fëmijë”, secili për një deputet të Kuvendit.
Berlin, 25 tetor 2025 — Nga konferenca ndërkombëtare në Berlin, kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria po përgatitet të zbatojë sistemin e parë të prokurorimit publik të ndihmuar nga inteligjenca artificiale (AI), në bashkëpunim me kompaninë Microsoft.
Rama tha se ky sistem do të ndihmojë në rritjen e transparencës dhe efikasitetit në procedurat publike, por theksoi se vendimet përfundimtare do të mbeten në dorën e njerëzve.
“Do të kemi sistemin e parë të prokurorimit të mbështetur në AI. Hapi i fundit vuloset nga njerëzit, sepse vendimi përfundimtar duhet t’u takojë njerëzve. Po punojmë me Microsoft dhe e shohim me shumë optimizëm. Shpresojmë ta përfundojmë në fund të 2026,” tha Rama.
Duke folur për rolin e inteligjencës artificiale në administratë, Rama përdori një metaforë ironike për të përshkruar zhvillimin e mëtejshëm të teknologjisë “Diella” — asistentja digjitale shqiptare e krijuar për të ndihmuar institucionet publike.
“Morëm goxha rrezik sot me Diellën këtu dhe ia dolëm shumë mirë. Ndaj, për herë të parë, Diella është ‘shtatzënë’ dhe pret 83 fëmijë — secili do të jetë për çdo anëtar të parlamentit tonë dhe do të shërbejë si asistent për ta. Do të mbajë shënim çdo gjë që ndodh dhe do t’u sugjerojë deputetëve çfarë të bëjnë,” tha me humor Rama.
Ai shtoi se këta “fëmijë” virtualë do të jenë versione të personalizuara të inteligjencës artificiale, të afta për të ndihmuar secilin deputet në punën e përditshme.
“Nëse një deputet shkon për kafe dhe harron të kthehet në sallë, asistenti i tij do t’i tregojë çfarë është thënë dhe kë duhet të kundërsulmojë. Herën tjetër që të më ftoni, do të keni 83 ekrane të tjera për fëmijët e Diellës,” shtoi Rama mes të qeshurash.
