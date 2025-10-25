Rama nga Berlini: “Zoti e shpëtoi Trump që të shpëtonte dhe Europën” — Kryeministri sqaron ‘talljen’ virale: Ishte shaka mes miqsh!

Kryeministri Edi Rama nga Berlini komentoi “momentin viral” ku shihej teksa ironizonte Donald Trump, duke sqaruar se bëhej fjalë për një shaka miqësore me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliev. Ai shtoi se demokratët në SHBA e përdorën rastin për të sulmuar Trump, ndërsa theksoi se “Zoti e shpëtoi për të shpëtuar dhe Europën”.
Berlin, 25 tetor 2025 — Kryeministri Edi Rama ka komentuar nga Berlini videon që u bë virale në rrjetet sociale, ku shihej duke bërë humor në një bisedë ku përmendej ish-presidenti amerikan Donald Trump. Sipas Ramës, gjithçka ishte një shaka mes miqsh, që më pas u keqinterpretua politikisht në SHBA.
“Sa në pozitë të keqe janë demokratët në SHBA, sepse kjo ka qenë një shaka shumë miqësore me Ilhamin (presidentin e Azerbajxhanit). Jemi miq prej kohësh dhe ishte vërtet mirë që u takuam pas gjithë ‘përpjekjeve për të vrarë njëri-tjetrin’. Kjo shaka u bë virale në Evropë, ishte argëtuese, por në SHBA u përdor për të sulmuar presidentin,” tha Rama.
Kreu i qeverisë u shpreh se reagimi i demokratëve amerikanë e ka mërzitur, pasi sipas tij ata “kanë humbur ndjesinë e realitetit” dhe vazhdojnë të besojnë se epërsia morale është e mjaftueshme për të fituar politikisht.
“Kjo më mërziti shumë. Demokratët e kanë humbur lidhjen me realitetin. Trump është aty ku është,” shtoi ai.
Në një tjetër deklaratë, Rama foli me tone të forta për rolin e Donald Trump në arenën ndërkombëtare, duke e lidhur me zhvillimet në Europë dhe luftën në Ukrainë.
“Unë mendoj se Zoti e ndihmoi që të shpëtonte dhe Europën. Nëse BE do të ruajë rëndësinë e saj, duhet të ndryshojë me shpejtësi dhe të reflektojë mbi atë që po ndodh me zgjedhjen e Trump dhe me luftën në Ukrainë,” deklaroi Rama.
Kryeministri shqiptar tha se shpëtimi i Trump nga atentati i dështuar ishte një ngjarje me simbolikë të fortë dhe se duhet parë si një sinjal për ndryshim në rendin global.
“Është një falënderim për Zotin që e shpëtoi. Ai po jetëson epokën e re. BE duhet të jetë e sinqertë dhe të veprojë me urgjencë, sepse ka shumë mungesa,” përfundoi Rama.
