I vodhi pronarit grek 130 mijë euro dhe u arratis! Arrestohet pas një viti shqiptari në Itali
Transmetuar më 25-10-2025, 10:24

ITALI- Një 41-vjeçar shqiptar, i kërkuar që nga tetori i kaluar për një vjedhje të vitit 2016 në Stoupa të Greqisë, u arrestua në aeroportin Valerio Catullo. Ai ishte subjekt i një urdhër-arresti evropian dhe u ndalua në Verona në pritje të ekstradimit. I kërkuari u ndalua nga oficerët e policisë kufitare gjatë kontrolleve rutinë të pasagjerëve që niseshin. Ai ishte gati të hipte në një fluturim për në Tiranë kur, gjatë një kontrolli të dokumenteve të tij, doli një alarm ndërkombëtar kundër tij.

Sipas autoriteteve greke, burri dyshohet se kreu një grabitje me vlerë 130,000 euro. Duke përfituar nga besimi që kishte krijuar me viktimën, e cila më parë e kishte punësuar për punë bujqësore, ai dyshohet se mori informacione rreth zakoneve të tij dhe mënyrës se si i ruante paratë. 41-vjeçari akuzohet se ka hyrë me forcë në makinën e ish-punëdhënësit të tij, të parkuar pranë restorantit të tij, dhe ka vjedhur një kuti laptopi që përmbante paratë e gatshme, të ndara në kartëmonedha me prerje të ndryshme. Autoritetet greke e kanë përshkruar atë si një "hajdut profesionist", duke theksuar përgatitjen me të cilën dyshohet se vepronte.

Pas arrestimit të tij, burri u dërgua në stacionin e policisë për t’u marrë në pyetje dhe më pas u transferua në burgun e Montorios, ku u mbajt nga autoritetet gjyqësore. Sipas ligjit evropian, krimi dënohet me një dënim me burg prej më shumë se tre vjetësh. Procesi i ekstradimit është tani në duart e gjyqësorit, i cili do të vendosë nëse do ta transferojë 41-vjeçarin në Greqi për t’u përballur me akuzat

