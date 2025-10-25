Lamine Yamal ‘tërbon madrilenët: ‘Real Madrid? Ata gjithmonë vjedhin dhe ankohen’

SPANJE – Real Madrid-Barcelona (16:15) është ndeshja që në Spanjë të gjithë mezi e presin, më intensivja, ajo me rivalitetin më të nxehtë, më spektakolareja dhe, siç ndodh shpesh për vendin e parë në La Liga, nuk ka nevojë t’i hidhet benzinë zjarrit, por Lamine Yamal ka vendosur ta ndezë.
Yllit 18-vjeçar të Blaugranave i duheshin vetëm disa fjalë, të thëna me një ton shakaje, për të shkaktuar një tërmet të vërtetë mediatik: "Real Madrid? Ata gjithmonë vjedhin dhe ankohen", tha spanjoli, një wildcard në Kings League, si i ftuar në podcastin Chup Chup të transmetuesit Ibai Llanos.
Me disa fjalë që u bënë virale në një çast, videoja ndezi atmosferën rreth El Clasicos para superndeshjes, teksa Yamal u shpreh: "A është e vështirë të shënosh kundër Realit? Herën e fundit që luajtëm në Bernabeu ndeshja përfundoi 4-0, a e mbani mend?" shtoi spanjoli.
Reagimi në Spanjë ishte i menjëhershëm dhe shpesh i ashpër: "Ai nuk e kupton se çfarë përfaqëson dhe çfarë mund të thotë. Është vetëm 18 vjeç", tha për shembull Edu Aguirre për El Chiringuito. "Asnjë lojtar nuk mund të thotë se një klub vjedh ndeshje".
Dënime erdhën edhe nga shumë tifozë në mediat sociale dhe nga disa ish-lojtarë, ndërsa ndikues të tjerë sugjeruan t’ua tregonin videon lojtarëve të Madridit në Valdebebas për ta "kthyer atë në vendin e tij".
Deri në El Clasico, atmosfera është tashmë përvëluese…
